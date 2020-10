Mit tud az okostégla?

Az egyre szigorodó energetikai szabályozások miatt mind nagyobb figyelem irányul azokra a megoldásokra, amelyek elősegítik az otthonok ökotudatos kialakítását. Nem kivétel ez alól a tégla sem.

Egy új ház építésének kulcsfontosságú építőanyagát képezik a falazóelemek, amelyek között ma már két olyan téglatípus is megtalálható, melyek egyedülálló kialakításuk révén alapjaiban segítik hozzá az ingatlantulajdonosokat fenntartható céljaik megvalósításához. Az élet minden területén megjelennek azok a termékek, használati eszközök, melyek többet tudnak, mint a hagyományos társaik – gondoljunk csak az okostelefonokra, okosórákra, de ma már van okostégla is. A gyártó az elnevezéssel azt szerette volna kifejezni, hogy az építőanyagok piacán is van olyan termék, mely többet ad, mint amit megszoktunk tőle – írja a veol.hu.

A termékfejlesztésnek az volt a célja, hogy a külső falazathoz olyan tégla legyen elérhető, amely a hagyományos falazóelemhez képest sokkal magasabb hőszigetelő képességgel rendelkezik. Az okostéglák akár monolit falazatként, tehát egy rétegben, utólagos hőszigetelés nélkül is alkalmasak az egyre szigorodó épületenergetikai előírások kielégítésére, tehát közel zéró energiaigényű lakóházak építésére is megfelelőek.

Kétféle okostéglát különböztetünk meg. Az egyik a klímatégla, mely az egyedi belső szerkezeti kialakításával ugyanolyan falvastagság mellett jobb hőszigetelő képességgel bír, mint a hagyományos társaik. A másik pedig az úgynevezett termotégla, ami a téglába épített szigetelésének köszönhetően akár 60 százalékkal is jobb hőszigetelő képességgel rendelkezik.

Az okostéglák iránti kereslet folyamatosan növekszik, a vevők is egyre több információ birtokában választanak falazóelemeket új házuk építése során. A lakosság tájékozottságának és fenntartható gondolkodásának köszönhetően nagy figyelmet fordítanak az energiahatékony megoldásokra, így a környezettudatos építkezésre is.

De vajon a 2021-től változó, a megújuló energiák felhasználására vonatkozó szabályozás hogyan befolyásolja az okostéglák vásárlását, illetve felhasználását?

A januártól életbe lépő EU-s szabályozás szerint a házak éves energiafelhasználásának 25 százalékát megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ettől számos építtető megretten. Általános véleményként terjedt el ebben a témában, hogy ezt kizárólag napelem beépítésével lehet elérni, ugyanakkor ebben az esetben is akad számos, sokszor meglepően költséghatékony lehetőség a kritérium biztosítására. Az okostéglák felhasználásával – a külső szigetelés elhagyásával – a műanyagfelhasználás is kevesebb lehet, így biztosan tovább fog növekedni a kereslet az okostéglák iránt.