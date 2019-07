Ékszer az Alföld közepén

Ha nem tudnánk, mennyire jó dolgunk van, elegendő körbenéznünk: finn, német, holland, szerb, svájci rendszámok közt parkolunk.

Reggelente csüssz, helló, háj, morgen üdvözléstől hangosak a nyaralóhelyek. A vendégek többsége a télen is üzemelő gyógyfürdőbe jön, ami messze földön híres: három medencében élvezhető a 72 Celsius-fokos, nátriumhidrogén-karbonátos termálvíz, amiből 36 és 38 fokos vizű medencék üzemelnek, a 25 méteres feszített víztükrű gyógy-úszómedence, finn szauna, aroma szauna, gőzfürdő, hideg vizes mártózó medence mellett. A gyógy­víz főként a mozgásszervi betegségben szenvedőknek javallott, naponta jönnek a mártózni vágyó nyugdíjasokkal tömött buszok.

A hozzánk hasonló, aszfaltrengetegből szabaduló emberek a friss levegőt és a fürdőt keresik, amit még vonzóbbá tesznek a roppant baráti árak. A strandon is és a környéken is egymást érik a kisvendéglők, éttermek, kioszkok, falatozók, sörözők – hogyan is fogalmazzunk: alföldi árakkal.

A kemping a strand közvetlen szomszédságában van 50 ezer négyzetméteren. Sátor, lakókocsi, lakóautó elhelyezésére van mód, emellett faházak és a motelben kisebb-nagyobb apartmanok találhatók. Szelektív hulladékgyűjtő-szigetek, madáretetők védik a környezetet, aminek van is látszatja: számtalan, ritka madár fészkel, sok ritka rovar tanyázik, a gyíkok, sünök, vadnyulak is otthon érzik magukat, a virágok pedig pompáznak, petúniák, begóniák, muskátlik és leanderek látványában gyönyörködhetünk.

Az egyetlen kihívás, amivel a strandoló, kempingező szembesül, az a szúnyogok hada – de ez idehaza sincs másként.