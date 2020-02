Átadtuk a mozaikkereső játék fődíjait, a nyereményautókat

Átvehették csütörtökön nyereményautóikat a mozaikkereső játékunk nyertesei az Autófókusz Kft. szombathelyi telephelyén. A játékban a Mediaworks 19 megyei napilapjának előfizetői tették próbára a szerencséjüket.

Szombathely

A játék múlt év decem­be­­rében kezdődött, összesen 103 725-en vágtak neki a mozaikkeresésnek a 19 megyei napilap olvasói közül. A legtöbb beküldő a Kisalföld, a Vas Népe és a Zalai Hírlap előfizetői közül került ki. Az országos fődíjat, a három Toyota Yarist csütörtökön vehették birtokba a szerencsések az Autófókusz Kft. szombathelyi telephelyén.

Marai Józsefné, a Zalai Hírlap nyertese Zalaegerszegről érkezett az átadóra. Negyven éve hűséges előfizető, rendszeresen játszik is, de nyereményt eddig még nem sikerült bezsebelnie. Nagyon örült annak, hogy most végre neki kedvezett a szerencse a nyereménysorsoláson. Ő nem vezet: menye és fia fogja használni a járművet. Ha pedig igazán kitavaszodik, közös kirándulást terveznek: hosszabb úton is kipróbálják az autót. A Toyota érkezésével egy 19 éves Suzuki időlegesen nyugdíjba vonulhat, azt majd az unoka kapja meg, aki hamarosan megszerzi a jogosítványt.

A Napló nyertese, Magasháziné Rédecsi Viola Balatonfűzfőről utazott a nyereményért. Neki is ez az első szerencsés játéka, pedig rendszeresen részt vesz a hasonló kampányokban. A mozaikkeresővel is minden évben játszott. Ő maga használja majd a kocsit, dolgozni is ezzel jár ezentúl. A hét végén pedig máris Pápát veszi célba, hogy barátnőjének is megmutassa a fődíjat. A Fejér Megyei Hírlapból rakta össze a mozaikot Tarjányiné Balázs Ildikó, aki egészségügyi okokból nem tudott eljönni Agárdról az ünnepélyes átadóra; később veszi majd át a nyereményautót.

Hadanich Dalma, a Mediaworks előfizetői marketingvezetője elmondta: a játékot azért hívták életre, hogy a hűséges olvasókat minden megyében jutalmazni tudják. Bízik benne, hogy a fődíjak nyerteseinek életét a Toyota szebbé és jobbá teszi, szívesen gondolnak vissza a játékra. A három szerencsésnek külön gratulált, de minden résztvevőnek megköszönte a részvételt a mozaikkeresőben.