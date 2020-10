A vírus miatt szerényebben, de remek hangulatban Móron

A móri bornapok az egyik legkedveltebb hazai mulatság. Minden évben hatalmas tömeget vonz, szállást már egy évvel a következő esemény előtt ajánlatos biztosítani, mert könnyen pórul járhat az ember. (Ezt tapasztalatból tudom.) Idén a koronavírus-járvány miatt mind a látogatók, mind a műsorok száma szerényebb volt a megszokottnál.

Még az is felvetődött, hogy elmarad a fesztivál, de végül mégis megtartották. A szervezők szeptember 2-án közölték: Mór Város Önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a nagyszínpadi programok, a szüreti felvonulás és a tűzijáték teljes egészében elmaradnak. Bor­utca és kirakodóvásár lesz a járványügyi helyzet ajánlásainak figyelembevételével.

Így is voltak kisebb-nagyobb kulturális rendezvények, de a nagy koncertek, a hajnalig, reggelig tartó utcabálok ezúttal elmaradtak. Viszont a Borutca, a pincesor, az Ezerjó utca és a kirakodóvásár is elég gazdag programot biztosított. Bár a helyiek panaszkodtak, hogy kevés a látogató, szombat estére azért már szép számban összegyűltek az érdeklődők, leginkább móriak és környékbeliek – az országos érdeklődés a vírus miatt a szokottnál gyengébb volt. Az igaz, hogy a borpincékben, az éttermekben volt üres hely bőven, de aki jól akarta érezni magát, az megtehette.

Mi remekül indítottunk, hiszen a Paulus Bormúzeum és Étteremben kezdetnek elfogyasztottuk az utóbbi évek legjobb marhagulyását pirított csipetkével, és az addig számomra ismeretlen, de remek bort, a Fresh and Cool sauvignon blanc-t.

A következő „fogásig” sokat nem kellett menni, mert az éttermet körbefogta Miklos Csabi Pincészete, aki múlt hét szerdán a Dunaújvárosi Borbarát Klub vendége volt, és most is kihangsúlyozta, nagyon jól érezte magát egy telt házas, remek összejövetel részese lehetett. De szolgált egy érdekes történettel is arról, hogyan jutott hozzá a pincészetéhez. Elmondta, hogy sváb tulajdonosai voltak a pincének, és mivel neki nem németes a neve, csak akkor történt meg az adásvétel, amikor kiderült, nagyanyai ágon vannak svábok a családban.

Ezután egy feltörekvő fiatal borász, Galambos Lajos – semmi köze Lagzi Lajcsihoz – pincéje következett. Egy kicsit szomorúan mondta nekünk, kevés a vendég, most is csak két asztalnál ülnek, amíg tavaly végig telt házuk volt. Hogy jó kedvre derítsük a borászt, rögtön vettünk tőle kétszáz liter ezerjót, amit chardonnay-val házasított. Amikor meglátta, hogy a kocsinkban kétszáz liternyi demizson „tartózkodik”, nem titkolta meglepetését, mondván, ilyen felkészült vásárlója még nem volt. Mikor kifejeztem neki, hogy bor ügyben nem ismerek tréfát, és egy pincesoron engem meglepetés nem érhet, ehhez pedig alap, hogy demizsonnal jól el legyek látva. Ekkor már tudtam, kapcsolatunk hosszabb távú és vélhetően gyümölcsöző lesz, aminek első eredménye, hogy megegyeztünk, két hét múlva magunkhoz veszünk még százötven liter rozét is. (Itt egyébként annyira beépültünk, hogy egy székesfehérvári házaspárral meg is állapodtunk abban, hogy egy év múlva a bornap szombat estéjén pontban 19 órakor találkozunk annál a hordónál, ahol megismerkedtünk.)

Következő megállónk – ekkor még mindig az Ezerjó utcában jártunk – a Frey pincészet volt. A borok minőségére itt sem lehetett panaszunk. Fogyasztás közben láthattunk a kiszolgáló térben egy ma is működő, 1811-ben készült prést, ami számunkra óriási volt, de a tulaj megnyugtatott, ennél léteznek sokkal nagyobbak is.

Egyébként majdnem minden pincében találhattunk az 1800-as években készült prést, működőképesek, de mindenhol már csak dekorációként szolgálnak. (Galambos Lajosnál is volt egy, annak a súlyköve egy tonnás.)

Az Ezerjó utcától elbúcsúzva betértünk az 1903-ban épült Avar pincébe, ahol a nyolcvankét éves házigazda fogadott minket. Feri bácsitól azután megtudhattunk mindent az ötvenes évekről, a németek kitelepítéséről, a tanulmányairól, vagyis mindent az életéről. Amikor megkérdeztem, hogyan bírja a munkát a szőlőben, a pincében, amely hetvenhektós (!) hordókkal van teli, csak ennyit válaszolt: tavaly, vagyis nyolcvanegy évesen, egy kicsit már elfáradt, ezért el is adott egy darabot a szőlőből…

Ezután következett kirándulásunk utolsó állomása, a kirakodóvásár, rengeteg kézműves termékkel. Nagyszerű csiliket kóstolhattunk és vásároltunk is. A Sirató Falatok gyűjtőnév alatt találhattunk Méh Csípését, Kaszás Érintését, Pápa Áldását, Boszorkány Átkát, Isten Ostorát és a kedvencemet, a Lovagok Tüzét, amely ősi magyar fűszerekből, turbolyából, tárkonyból, kakukkfűből, borsikafűből készül, megerősítve egy kis jalapenóval és habareno csilipaprikákkal.

Remek húsz-harminc kilós, szinte malomkő méretű igazán különleges sajtokat is megismerhettünk. Azonban egy nagy taktikai hibát elkövettem: a kóstolás és a rendelés izgalmában elfelejtettem megkérdezni, mi, mennyi? Végül rezzenéstelen arccal, az egy kiló harminc dekás csomagért kifizettem 12 700 forintot.

Különben a kirakodóvásárban nem kímélték a pénztárcánkat, egy slambuchoz (lebbencstészta, krumpli, némi szalonna és sült kolbász) 6000 forintért juthattunk hozzá (állva, műanyag tányér, kés és villa), de négy cent nem túl neves, sőt, számomra ismeretlen pálinka 1800 forintért – utcán át – sem vendégmarasztaló.

Összességben azért remekül éreztük magunkat, eldöntöttük (már csak a fehérváriakkal való találkozás miatt is), jövőre is ott lesz a helyünk Móron, remélhetőleg már vírusmentesen.

Egy tanulságot azonban levontam: sajtot és slambucot viszek magammal.