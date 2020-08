Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.08.05. – 148. nap

A napomat egy hatalmas sajtos-tejfölös lángossal kezdtem, amit valójában csak a szemem kívánt, és a hozzá fűződő gyerekkori emlékeim. Minden hazalátogatásom során eszem egy lángost vagy egy hekket, hogy érezzem a régi balatoni nyarak retró hangulatát. Bevallom, sohasem merült fel bennem hogy a hekk nem a Balaton egyik hala, hiszen mindig csak rántva, és fej nélkül láttam.

A mai újságok egy Massa-i esetről számoltak be. A strandon egy anyuka a immun problémás fiával ült a napernyő alatt, amikor két, számukra ismeretlen nő a napernyőjük árnyékába feküdt. Az anyuka megkérte őket hogy menjenek arrébb, és tartsák be a biztonsági távolságot, mert aggódik a fia egészségéért, akinek nem is olyan régen szervátültetése volt. Erre azt a választ kapta, hogy nem fognak arrébb menni, mert a koronavirus már létezik, és ha a fiának problémája van, legközelebb hagyja otthon.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 12646, az elmúlt huszonnégy órában 384 az új fertőzött, közülük 138-an (35,9%) Lombardia régióban vannak. Egy Mantova-i mezögazdasági cégnél gócpont alakult ki, 62 fertőzöttet találtak.

764-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 41 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 11841-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 200976-an gyógyultak, közülük ma 210-en.

Az elhalálozottak száma 35181, közülük a mai napon 10-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 248805.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,2%-kal emelkedett.

Ismét nagyot ugrottak a számok az új gócpont kialakulása miatt. Reméljük hogy holnap visszaáll a 200 körüli érték, és nem kell aggódnunk miatta.

Kacziba Andi