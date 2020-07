A hős várkapitány tetteit őrzik költemények és festmények

1552. július 9-én Drégely várát bevette a török, az ádáz küzdelemben elesett a hős várkapitány, Szondy György, akit elismerést kiváltó bátor magatartásáért Ali budai pasa díszes pompával temettetett el.

„És pattog a bomba, és röpked a gránát; Minden tüzes ördög népet, falat ont: Töri Drégel sziklai várát” (Arany János: Szondi két apródja)

Drégely vára a Börzsöny északi részén, Drégelypalánktól és Nagyoroszitól egyforma távolságra található, a zöldellő hegyek egyik 444 méter magas vulkanikus sziklacsúcsán magasodik, ma már romos állapotban. A várat mint történelmi jelentőségű idegenforgalmi látványosságot évente több ezren keresik fel. A Nemzeti Várprogram keretén belül a közeljövőben tervezik a felújítását.

Szondy György, Drégely kapitánya, aki mindössze 146 katonájával védte a várat Ali budai pasa 12 ezres török seregével szemben. A háromnapos ostrom után az erődítmény elesett, az utolsó emberéig küzdő Szondy azonban a török háborúk egyik legvitézebb harcosaként, örökre beírta magát a magyar emberek emlékezetébe. Nevét ma is a legnagyobb tisztelettel kell kiejtenünk.

Szondy György, a hős várkapitány

Valószínűleg nem volt nemesi származású, mezővárosi polgárcsalád sarja lehetett. A neki címzett levelekből viszont azt olvashatjuk ki, hogy megszólításakor a köznemesekre illő titulust használták. Igaz, ez lehet, hogy katonai rendfokozatára utalt, de lehet, hogy későbbi vitézsége által ő maga is nemességet szerzett. Érdekes, hogy a Szondy név leveleiben hol i-vel, hol pedig y-nal szerepelt. Eredeti családi neve Suhó vagy Szuhó volt, a Szondy nevet ő maga vette föl.

Noha ma is a Drégely vára környékén lévő több település saját szülöttének tekinti a hős kapitányt, ezeket semmilyen hivatalos irat nem támasztja alá. A legvalószínűbb változat szerint a család Délvidékről származott, és a mohácsi vész után költöztek északibb területre.

Szondy Györgyöt gyermekkorában vette maga mellé Révay Ferenc alnádor, és ő taníttatta írásra-olvasásra. A szklabinyai (község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Turócszentmártoni járásban) udvarában serdült vitézzé. Szondy ezért érzett hálájáról több megmaradt levelében is tanúbizonyságot tett. A végvári harcokban vitézségével küzdötte fel magát folyamatosan egyre magasabbra a katonai ranglétrán.

1544-ben nevezte ki Várdai Pál esztergomi érsek a drégelyi vár kapitányává. Szondy megpróbálta a katonai szempontból már elavult végvárat valahogy megerősíteni, mert tudta, hogy a török támadás csak idő kérdése lesz. Szondy aggodalma beigazolódott, amikor is Ali budai pasa 1552 júliusában felvonult 12 ezer fős seregével. A magyar helyőrség létszáma ekkor mindössze 146 fő volt. Szondy György a várkapitányi tisztséget Zoltay Lőrinccel együtt töltötte be, de a nehéz helyzetben egyedül neki kellett meghoznia a fontos döntéseket. Miután a törökök 1541-ben elfoglalták Budát, majd később megszerezték Visegrádot, Esztergomot és Nógrádot is, Drégely vára kiemelt fontosságú végvári erősség lett. Drégely kulcsfontosságú helyen feküdt, ami miatt Ferdinánd király és Erazmus von Teuffel felvidéki főkapitány is a vártól északra fekvő bányavárosok megvédelmezését várták tőle. Az erődítmény azonban alkalmatlan volt hadászati szerepre, magas tornyaival és vékony falaival inkább megmaradt az esztergomi prímás vadászkastélyának. Eredetileg is ezt a funkciót látta el, a vár védelmét még fekvése is nagyban nehezítette. Szondy éveken át könyörgött ellátmányért, katonáért, ágyúkért, felszerelésért, de kérése mindig süket fülekre talált. Azt is csak nagy nehezen tudta elérni, hogy katonái létszámát 81-ről 146-ra emeljék.

A török megérkezett a falak alá

Nem sokkal a török érkezése előtt, a vártoronyban tárolt puskapor villámcsapás következtében felrobbant, ami alaposan megrongálta a falakat. Szondy akkor javaslatot tett a nehezen védhető Drégely lerombolására, és helyette a közeli mocsaras helyen egy alkalmasabb erődítmény építésére. Az elképzelést fontolóra is vette a királyi udvar, de pénzügyi gondok miatt ebből nem valósult meg semmi. A katonák ellátása és fizetése is késett, a királyi kamara Szondynak sem fizette meg régebbi szolgálataiért járó 322 forintot, a király kétszeri felszólítása ellenére sem. A török sereg Hádim Ali budai pasa vezetésével július elején érkezett meg a falak alá, és rövid idő alatt ostromgyűrűbe zárta a várat. Két török hadosztály a vár előtt maradt, a harmadik az északra vezető utakat zárta le, hogy Szondy ne kaphasson segítséget sem a gazdag bányavárosok irányából, sem pedig Nógrád vármegyéből. A drégelyi várvédők a veszedelmet látva felgyújtották a vár előtt lévő szénakészletet, majd tüzelni kezdtek a felsorakozó ellenségre. Július 6-án este Ali pasa Szondyt megadásra szólította fel, amit a kapitány visszautasított. Erre a törökök felgyújtották a földből és fából épített elővárat, és a védőket a fellegvárba szorították. Következő nap reggelén a törökök sáncokat ástak, és ostromtetőket emeltek, majd felvonattak három faltörő löveget és hat tarackot, azután lövetni kezdték a várat. A török tüzéreknek kitűnően rombolható célpontot nyújtott a vár, hiszen jól látták, hogy az erődítmény középkori magas tornyaival és vékony, magas falaival nem sokáig tud ellenállni.

A végső ostrom előtt nagy máglyát raktak

A török július 7-én és másnap, 8-án is állandó ágyútűz alatt tartotta a várat, ennek következtében a kaputorony leomlott, és a falakon hatalmas rések keletkeztek. Ekkor a pasa rohamra vezényelte gyalogságát, de ezt Szondy és vitézei visszaverték, a töröknek komoly veszteségeket okozva. Ali ezután újabb ágyútüzet zúdíttatott a félig lerombolt falakra, majd megfelelő nagyságú rést ütve azokon, rommá lövette a várat. Mielőtt a rommá lőtt vár ellen újabb gyalogsági rohamot indított volna, Ali pasa ismét felajánlotta Szondynak a megadás lehetőségét, de a hős várparancsnok megint nemet mondott. Pedig a budai pasa Mártont, a szomszédos Oroszi keresztény papját küldte el a kapitányhoz, hogy rábeszélje a megadásra, de Szondy másodszor is hajthatatlannak bizonyult. A drégelyi várkapitány maradék embereivel felkészült a végső rohamra, amelynek kimenetele számukra sem volt kétséges. A kapitány ekkor előhozatott két török rabot, és két énekes apródját, a követ útján megkérte a pasát, hogy nevelje vitézzé a fiúkat, testét pedig tisztességesen temettesse el a harc után. Ezek az események pedig, Arany János híres balladája, a „Szondi két apródja” nyomán, szinte már mindenki számára ismertek.

Az ostrom után a magyar várkapitány levágott fejét közszemlére tették

A végső ostrom előtt Szondy nagy máglyát rakott a várban levő értékesebb holmikból, kedvenc lovait is leszúrta, nehogy azok a török kezére jussanak. Órákon át tartott az utolsó küzdelem, a védők minden négyzetmétert foggal-körömmel védtek, az ostromlók súlyos veszteségeket szenvedtek, de végül is győzött a túlerő. Szondy és vitézei mind egy szálig elestek, az ostrom végeztével Ali basa a magyar várkapitány levágott fejét közszemlére tette, majd ellenfele vitézségét méltatva katonai pompával és tiszteletadással eltemettette. Szondy sírjára a basa lobogós lovaslándzsát tűzetett, elismerve ezzel is a nagy magyar hős bátorságát.

Mire emlékeztet ma bennünket Szondy György?

Szondy sírhelyén ma egy hatalmas szarkofág emlékeztet a hős várkapitány önfeláldozására, akinek hírnevét az irodalom mellett a képzőművészet is megörökítette. Itt elsősorban a fővárosi VI. kerületi Kodály köröndön álló Szondy szoborra kell gondolni. A magyar kultúrában Szondy György hősi küzdelme a nemzeti értékekért való harc szimbólumává vált, élete és tevékenysége példaértékű a következő magyar nemzedék számára. Az alacsony sorból származó, tehetséges, tiszta jellemű ifjú, aki várkapitányként a nehéz helyzetben is példát mutatott kitartásból, hősiességből, bátorságból és önfeláldozásból.

Nem csoda, hogy ezért ma számos utca, tér és intézmény viseli büszkén Szondy György nevét, és alakja máig a magyar történelem és kultúra egyik meghatározó eleme.