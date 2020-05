A hét legolvasottabb hírei

Az alábbiakban közöljük azokat a cikkeket, amelyre a legtöbben kattintottak itt nálunk a duol.hu-n.

Még a múlt héten jelent meg, de ezt a hetet is hasította a Dunaferr helyzetéről szóló főszerkesztői írás.

BETELT A POHÁR, ELÉG VOLT!

Evgeny Tankhilevich, az ISD Dunaferr Zrt. cégvezetője újabb levelet írt a munkavállalóknak, amelyben jelezte, hogy három hónapon keresztül csökkentik a nem közvetlenül a termelésben dolgozó munkavállalók munkaidejét és ennek megfelelően jövedelmét is. Ez mintegy ezer dunaferres kollégát érinthet. A cégvezető a levélben önmagával is ellentmondásba keveredik, amikor azt állítja, hogy a Dunaferr kizárólag magára számíthat, miközben egy bekezdéssel lejjebb azt írja, hogy a csökkentett munkaidő miatt kieső jövedelem részben állami forrásból kerülhet kompenzálásra. (A levélben ugyan ez nincs benne, de vélhetően a kormány által közzétett bértámogatási rendszerre utalhat, amelynek lényege, hogy pont három hónapon keresztül vehető ez a támogatás igénybe.- a szerk)

A mai cégvezetői levél tanubizonyságát adta annak, hogy a korábbi, április 28-án kelt munkáltatói levél a bérfizetés csúszásáról nem volt korrekt tájákoztatás, hiszen a mostani lentebb olvasható tájékoztatóban azt írja, hogy időben lesz fizetés. Persze ezen már meg sem lepődünk, hiszen a 105/2020 (IV.10.) kormányrendelet szerint az állami bértámogatás odaítélésének egyik fontos feltétele a rendezett munkaügyi kapcsolatok és munkabér kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések betartása. A „szakszervezetekkel folyamatosan egyeztetünk”-ről a szakszervezetek is a mai cégvezetői levélből értesültek.

Döntsék el kedves olvasók, – de bizonyára önök is tudják – hol az igazság!

Élesen reagált a munkáltató levélre a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség és a FIDESZ dunaújvárosi szervezete is. Lentebb olvashatják Evgeny Tankhilevich a munkavállalóknak írt levelét, valamint Molnár László a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke és Cserna Gábor, a FIDESZ dunaújvárosi szervezete elnökének közleményét.

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen sikeres lesz a kvízünk, amelyben Dunaújváros utcáit kell megtippelni a kedves olvasóknak.

Ismeri Dunaújváros utcáit? – Biztos benne?

Vasmű út, Dózsa György út, ezeket ismerjük. Mi van a többivel? Tesztelje helyismeretét. Ahogy mondani szokták, ezer emberből egy tudja a jó választ.

A Dózsa Mozi pályázata kapcsán interjút készítettünk a korábbi üzemeltetővel, aki most nem tudott pályázni. De miért is?

Hibás és hiányos a kiírás

Hamarosan elkészül a Dózsa mozi felújított épülete, s lezárul az üzemeltetésére kiírt meghívásos pályázat is. Az önkormányzat szóvivője az egyetlen pályázó nevét ugyan nem árulta el, de úgy véltük, hogy Verasztó Sándor és Szalai Attila, az üzemeltető Mozicentrum Kft. fő tulajdonosai folytatni szeretnék a munkát.

Visszaigazolt koronavírusos eset Perkátán

Somogyi Balázs Perkáta polgármestere a település honlapján tájékoztatott a perkátai koronavírus fertőzöttről.

Sajnos baleset is történt az utakon. Mint kiderült, meg is sérült abban a balesetben, amelyet egy nyúl okozott.

Fának csapódott egy autó az Apostag és Dunaegyháza közötti úton

2020. május 14-én 7 óra körül az 5105-ös számú úton közlekedett egy nő egy személyautóval. Haladása során egy nyúl ugrott a jármű elé, ezért a sofőr félrerántotta a kormányt, amelynek következtében az autóval egy fának ütközött. Az elsődleges adatok alapján a sofőr megsérült.

Természetesen a baba hírek sem maradhatnak ki a legolvasottabbak közül, hiszen mindenki örül a születő csöppségeknek.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik.

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülötteinek névsorát.

A legjobb gránátos kocka készülhet a normadiai krumliszállítmányból. Elviccelhetnénk a történetet, de sajnos kicsit sem humoros. A szomszédunkban a krumliszállítmány között gránátokat találtak.

Gyújtószerkezetek a krumpli között

Normandiából származó import burgonyaszállítmányból kerültek elő feltételezett robbanótestek Dunaegyházán.

Végül egy igazán jó gazdasági hír. Százötven főt foglalkoztat majd a török Yaris Kabin cég Iváncsán.

Új munkahelyeket teremt

Magyarország megerősödve kerülhet ki a koronavírus-járvány okozta válságból a munkahelyteremtő beruházásoknak köszönhetően – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, Yaris Kabinnak az iváncsai ipari parkban megvalósuló beruházását bejelentő sajtótájékoztatón.