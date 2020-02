A hét legolvasottabb hírei

Az alábbiakban közöljük azokat a cikkeket, amelyre a legtöbben kattintottak itt nálunk a duol.hu-n.

Meghalt Csukás István

Az ország mesemondója, Süsü, Pom Pom, A Nagy Ho-ho-ho-horgász és számos más mesehős atyja 83 éves volt. A szomorú hírt az Újszínház közölte Facebook-oldalán. Csukás Istvánt hétfőn érte a halál.

Baleset történt a 6-os úton Rácalmásnál

A 6-os főút Dunaújváros és Rácalmás közötti szakaszán elhibázott előzés következtében egy Ford márkájú szürke, sedan típusú személyautó az árokba sodródott. A bajba került autóban csak a sofőr utazott, aki szerencsére – a helyszínen kapott információk alapján- könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. Oda érkezésünkkor még tartott a helyszínelés. Az esemény részleteit a szakértői vizsgálat fogja kideríteni. A sérültet pedig a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházba vitték ellátásra.

Menetrendváltozás a volán járatain

Március elsejétől a Volánbusz menetrendi változtatásokat hajt végre több járatán országos és területi viszonylatban is.

A Pofátlan(TAN)ító akció értünk van

A rendőrség Pofátlan(TAN)ító akciója olyan sikeres, hogy még több civil autót vonnak be és állítanak a közlekedésbe, hogy kiszűrjék a szabálytalanul közlekedő autósokat.

A Pofátlan(TAN)ító nevet kapta az a rendőrségi akció, amely arra hivatott, hogy az egyenruhások a többi közlekedő autós közé vegyülve „civilként” mutatkozva szűrje ki azokat a sofőröket, akik különböző közúti szabálytalanságokat követnek el, nem gondolva, hogy figyelik őket. Persze a normális az lenne, ha nemcsak akkor hajtanának szabályosan az utakat róvó autósok, amikor a rend­őrség jelenlétét érzékelik. Ez utópisztikus vágy, éppen ezért is hatásos a rendőrség ezen akciója, amely egyébként az autósok körében is meglepően népszerű. Akit így büntettek meg, az nyilván másként gondolja, de a többség egyetért azzal, hogy a szabálytalankodókat fülön kell csípni, mert renitens magatartásuk igenis balesetveszélyes.

Teljes terjedelmében égett egy lakóház Dunaföldváron

Teljes terjedelmében égett egy mintegy hetvenöt négyzetméteres lakóépület Dunaföldváron, a Táncsics Mihály utcában.

Változtak a tűzgyújtás szabályai

2020. január 22-én módosult az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet szabadtéri tűzgyújtásra és az irányított égetésre vonatkozó szabályai.

A jó idő beköszöntével megkezdődnek a kerti munkálatok, egyre többen választanak szabadtéri programokat. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének legfőbb oka az emberi gondatlanság.

