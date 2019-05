Gyorshajtáson értek egy galambot Németországban

A madár 45 km/h-ás sebességgel haladt a megengedett 30 km/h helyett, amikor a kisvárosban lefotózta egy traffipax.

A galambot még február közepén érték „gyorshajtáson”, de a felvétel kielemzése több napot vett igénybe – számolt be a V4NA hírügynökség. A száguldó madárról Bocholt-ban, a holland határ közelében lévő kisvárosban készült felvétel, amelyet a napokban osztott meg a német város a Facebook oldalán.

Az utcában, ahol a traffipax dolgozott 30 km/h a megengedett legnagyobb sebesség. A galambot viszont 45 km/h-val mérte be a traffipax. Ha levonjuk a 3 km/h-ás tűréshatárt, akkor is 12 km/h-val ment gyorsabban a madár a megengedettnél. A helyi szabályozás szerint ezért 25 eurós bírság jár. Azt persze a város is hozzáteszi, hogy egyelőre kérdés, hogy a gyorshajtó galamb ki tudja-e, egyáltalán ki akarja-e fizetni a bírságot.

