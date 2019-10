Kerékpárút és sportpark az ercsiek egészségéért

Két beruházás eredményét adták át pénteken délelőtt a kisvárosban.

Ercsiben a Duna-parti kompkikötőtől a Cukorgyári lakótelepen álló Szent Erzsébet-­kápolnáig épült ki kerékpárút az elmúlt hónapokban, 3,2 kilométer hosszúságban, uniós pályázati forrásnak és némi önkormányzati kiegészítésnek köszönhetően, több mint 150 millió forintból. A Dózsa György út és a Bercsényi Miklós utca sarkán pedig állami támogatással új sportparkot alakítottak ki. E két projekt­elem átadójára került sor.

Az esemény vendége volt Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Galambos Dénes miniszterelnöki biztos, akiket Győri Máté polgármester fogadott.

Az államtitkár utalt rá: amellett, hogy legyenek jó autópályák, autóutak, nagyon fontos a kerékpáros úthálózat fejlesztése is. Magyarországon jelenleg 5100 kilométer kerékpározásra kijelölt útvonal, valamint 4000 kilométernyi önálló kerékpárút, illetve gyalog- és kerékpárút van. A statisztika szerint hazánk Európa harmadik legnagyobb biciklis nemzete. A minisztérium folyamatosan javítja a kerékpározás feltételeit, biztonságos és kényelmes alternatívát kínálva a gépjárműhasználat mellett.

A fejlesztésekből Ercsi sem maradt ki, a kerékpárút elősegítheti mind a turisztikai célú, mind a hivatásforgalmi kerékpározást. A sportpark pedig az egészséges életmódot szolgálja, s 16 millió forintos állami forrásból valósulhatott meg – tette hozzá az államtitkár.

Galambos Dénes elárulta: szó van arról, hogy a kerékpárutat meghosszabbítsák egyrészt Martonvásár, Etyek, másrészt akár Sinatelep, Adony irányába is. A sportpark jelentőségét növeli, hogy olyan eszközök kaptak benne helyet, amelyek az otthonokban nem találhatók meg.

Győri Máté polgármester rámutatott: míg a ciklus kezdetén egy játszóterük volt, most már öttel és a sportparkkal büszkélkedhetnek. Utóbbi fontos közösségi tér is lehet, a kerékpárút pedig a biztonságosabb közlekedést szolgálja. A vasútállomás ügyében is látszik előrelépés, úgy tudják, hogy van egy előterjesztés a kormány előtt, amit elfogadhatnak – tette még hozzá a polgármester.