Tesztelés után kezdték a munkát Dobos Barnáék

A biztonsági előírásokat betartva megtartotta első közös edzését múlt héten a labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amelynek új vezetőedzője május elején a dunaújvárosi szakember, Dobos Barna lett.

A közös tréninget megelőzte a koronavírus-tesztelés, dr. Thurzó Balázs, a csapat orvosa minden játékostól és az edzői stáb tagjaitól is mintát vett, majd a negatív eredményekről tájékoztatta az együttest – derült ki a klub honlapjának tájékoztatásából.

Ez kitér arra is, hogy az edzések előtt, közben és után is több fontos szabályt kell betartaniuk a játékosoknak. Mindenkinek külön kell érkeznie és távoznia, testhőmérsékletet kell mérnie otthon és közvetlenül az edzés előtt is, fertőtlenítést végeznek a tréningek előtt, mindenki csak a saját labdáját használhatja, illetve az edzésen tartják az egy-másfél méteres távolságot egymástól, nem használják a közös helyiségeket, öltözőt.

Az alapvető szabályok ismertetése után az új vezetőedző, Dobos Barna is elmondta rendhagyó székfoglalóját: – Ez egy olyan helyzet, amiben még egyikünk sem volt korábban. Alkalmazkodnunk kell. Először könnyű edzéseket fogunk tartani, hogy senki ne sérüljön meg a hosszú egyéni edzések után, s később szeretném felmérni, ki milyen állapotban van.