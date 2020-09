Most nem a Fradi vagy az UTE a nagy ellenfél, hanem a vírus

Nagy a baj. Nem szeretnék cinikus lenni, de a Tizedes és a többiek című fi lm zseniális mondata után (az oroszok már a spájzban vannak) a koronavírus már a jégcsarnok öltözőiben van. Tegnap délelőtt a Dunaújvárosi Acélbikák közül nyolc hokis tesztje lett pozitív.

Nyolc hokis érintett, de azt mindenki tudja, sokkal több, akinek most észnél kell lennie. Kezdjük a tényekkel: kedden folytatódott a tesztelés, majd a következő napokban is jönnek a vizsgálatok. Első nekifutásra a felnőtt, a junor és az ifjúsági csapat kerül górcső alá. Ami még bizonyos, hogy az ÁNTSZ most állítja össze a kontakt személyek névsorát, vagyis még nem tudni, milyen „terjedelmű” lesz a hokisok koronavírusa. Információnk szerint a pozitív tesztet produkálók között van légiós, van hazai játékos és junior korú is. Az biztos, megbolydult a város. Az utánpótláskorú játékosokat az iskolákból hazaküldték, sőt, volt ahol még a barátnőiket is. Itt is megoszlanak a vélemények, hogy jó lépés-e az, hogy hazaküldik a gyerekeket, avagy sem, többen arról beszélnek, hogy nem kell pánikot kelteni.

Ami tény: a Dunaújvárosi Tankerületi Központtól az alábbi tájékoztatást kaptuk: „A Dunaújvárosi Acélbikák néhány felnőtt jégkorongozójának pozitív Covid-teszteredménye kapcsán több dunaújvárosi iskola jelezte a tankerület felé, hogy a tanulói közül többen is az egyesületnél sportolnak, ezért felmerülhet a fertőzés gyanúja. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ felvette a kapcsolatot a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával, amely az alábbi tájékoztatást adta. A vizsgálat folyamatban van, kontaktkutatást végeznek az érintett játékosoknál, az iskoláknak egyelőre semmi teendőjük nincs ezzel kapcsolatban. A tanulók mindaddig járhatnak iskolába, amíg a Népegészségügyi Osztály máshogy nem dönt. Ha szükségessé válik a tanulók vizsgálata, arról a Népegészségügyi Osztály értesíteni fogja az intézményeket.”

Lapunk megkereste Ancsin Jánost, az Újpest szakmai igazgatóját, aki a kilencvenes években a Dunaferr SE aranycsapatának csapatkapitánya volt, hogy náluk mi a helyzet. Miért pont őt kerestük meg? A jégkorongban náluk bukkant fel először a koronavírus, ők már túl vannak a nehezén, sőt, hétfőn a felnőttcsapat már edzésbe is állt. – Nehéz ebben az ügyben bármit mondani, mert napról napra változik a helyzet, mások az előírások. Mi gyorsan lezártuk a jégcsarnokot, fertőtlenítettünk, mindenkit teszteltettünk, a gyerekeknél pedig a szülőknek rendszeresen igazolniuk kellett, hogy a csemetén nem tapasztaltak koronavírusra utaló jelet, és hogy nem jártak külföldön. Most, hogy újra megindultak az edzések, arra figyelünk, hogy a különböző korosztályok ne találkozzanak egymással, mind a jeget, mind a csarnokot különböző helyeken hagyják el, és minden edzés előtt lázmérést végzünk a játékosokon. A dunaújvárosi hokisok között még „gyerekcipőben” jár a dolog, várjuk a fejleményeket, és bízunk abban, hogy nem lesz több pozitív teszt. Ami biztos, a DAB tervezett felkészülési mérkőzései elmaradnak.