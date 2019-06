Kiss Balázsék a második, Hajduék a harmadik helyen

A szolnoki versenyen pokolian kemény küzdelmet hozott a férfi C2 1000 méter döntője. Most már a szövetségi kapitány feladata lesz kijelölni a vezető magyar egységet a közelgő világversenyekre.

Kedden megkezdődtek a II. Felnőtt és Ifjúsági, I. Parakenu Válogatóverseny előfutamai, amely rögtön gigászi csatákkal indult. Mint arról korábban beszámoltunk, az olimpiai kvalifikáció miatt a férfi kenus szakágban csak C1 1000 és C2 1000 méteren rendeznek válogató versenyeket. A C2 1000 méteren a Dunaferr SE három versenyzője is érdekelt volt. Ugyan más-más párral, de az első válogató győztese a Kiss Balázs – Dóri Bence páros futamgyőztesként hozta az előfutamot. A másik selejtezőt pedig fantasztikus idővel teljesítette Hajdu Jonatán és régi/új társa Fekete Ádám, sőt Slihoczki Ádám is beverekedte magát a fináléba Kocsis Ádámmal az oldalán.

Döntős helyet ért a női ifjúsági K1 500 méteren Mányi Zsófia teljesítménye, valamint Kulcsár Dorina C2 500 méteren készülhetett a fináléra. Csakúgy, mint a rácalmásiak kiválósága, Horváth Benedek, aki az ifjúságiak mezőnyében C1 1000 méteren elsőként került döntőbe. A délutáni fináléban nem sikerült megismételnie korábbi, szolnoki remeklését és végül a 6. helyen ért célba.

Amint az várható volt, pokolian kemény küzdelmet hozott a férfi C2 1000 méter döntője. Sáfrán Mátyás és Mike Róbert párosa ért elsőként célba, de szinte csak pillanatokkal előzte meg az első szolnoki válogatón győztes Kiss Balázs és Dóri Bence kettősét, de hatalmasat ment Hajdu Jonatán és Fekete Ádám párosa is, ők a harmadik helyen futottak be. Innentől kezdve a szövetségi kapitány feladata lesz kijelölni a vezető magyar egységet a közelgő világversenyekre, de az is elképzelhető, hogy szétlövés, azaz újabb verseny dönt majd. Slihoczki Ádám és Kocsis Ádám duója végül a 7. helyen végzett.

Dobogóra állhatott C2 500 méteren Kulcsár Dorina, aki a bajai Bonyai Reginával a harmadik helyre élt célba.

Az ifjúsági mezőnyben, a hölgyeknél pedig elismerésre méltó teljesítménnyel zárt K1 500 méteren Mályi Zsófia, aki hetedik lett.