Fejér megyében a legjobb virtuális labdarúgók között

Megkezdődött a Megyék Csatája Fifa 21 tornája. Mi több, a héten már a megyei finálékat rendezték, amelyben sajnos nem volt dunaújvárosi e-sportoló. Kovács Lászlónak azonban így sincs oka szégyenkezni, hiszen a selejtező sorozatban a legjobbak között végzett.

A MediaWorks által megrendezett Megyék Csatája e-sport-versenyről már többször írtunk, ahogyan arról is beszámoltunk olvasóinknak, hogy Kovács László személyében biztosan lesz dunaújvárosi versenyzője a Fifa 21 tornának. Mostanra minden megyében véget értek a selejtezők, és kiderült, hogy nem lesz helyi érdekeltség a Fejér megyei döntőben.

A Fifa 21 tornán Fejér megyében két selejtezőcsoportot alakítottak ki, amelynek győztesei egymás ellen vívták pénteken a megyei döntőt. A technikai paraméterekről elöljáróban annyit, hogy a szervezők törekedtek arra, hogy a játékosok között a tényleges tudás döntsön.

A hatperces félidőnkénti játékrész mellett minden csapat minden játékosának az értékét 90-re állítják (100 a maximum), így elejét véve annak, hogy valaki gyengébb, valaki pedig erősebb csapatokat válasszon magának. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag teljesen mindegy, melyik e-sportoló milyen minőségű csapattal versenyzik, a mez színében és a pályára lépő tizenegy játékos nevében van csak eltérés, a mérkőzések végkimenetelét pedig a ténylegesen a csapatokat irányító hús-vér „emberi tényező” befolyásolja. Az egymeccses párharcok során a veszteseknek sem volt okuk búsulni, hiszen vigasz­ágon lehetőség nyílt bejutni a fináléba. Ha egy mérkőzésen nem jutottak dűlőre a felek, új mérkőzést kezdtek, ahol az első gól döntött.

A dunaújvárosi e-sportoló, Kovács László a második selejtezőcsoportba került. Csapatválasztása pedig az angol Chelsea-re esett. A sorsolásnál nem volt szerencséje, hiszen a selejtezőcsoportot később megnyerő játékossal kezdett. – Az egymeccses párharcok során nem volt szerencsém, mert a csoportomat megnyerő játékossal kezdtem, akit fordulatos és izgalmas 4–4-es döntetlent követően a második mérkőzésen már legyőztem. A második mérkőzés hasonló koreográfiával zajlott: 2–2-es döntetlen után szintén a második mérkőzésen sikerült nyernem.

Győzelmével László bekerült a felsőági döntőbe. Ez azt jelentette, ha ismét diadalmaskodik, kvalifikálja magát a selejtezőcsoport két győzelemig tartó fináléjába. Az összecsapás pikantériáját az adta, hogy egy szintén dunaújvárosi e-sportolóval került össze.

– Ellenfelemet előzetesen jobb játékosnak tartottam magamnál. Az első mérkőzésen 0–0-s döntetlen után a második mérkőzés nem nekem kedvezett, így kiestem. Azonban lett volna esélyem bejutni a döntőbe, ha az alsóági győztest megverem (azt a játékost, akit korábban az első meccsen 4–4 után egyszer már legyőzött – a szerk.), itt azonban különböző technikai problémák miatt nem tudtam kiállni, így nem jutottam a második selejtezőcsoport döntőjébe.

Az e-sportoló azonban nem csalódott. Elmondása szerint nagy élmény volt részt venni egy ilyen rangos megmérettetésen, amely országos szinten is nagy publicitást kap.

– Szerettem volna bekerülni a megyei döntőbe, ami nem sokon múlott, ez azonban most nem sikerült. Ezzel együtt sem vagyok csalódott, hiszen elég új volt maga a Fifa 21 játék, a mezőny is meglehetősen erős volt, illetve az egy az egy elleni online mérkőzés számomra egy kicsit más világ, én alapvetően nem így szoktam játszani, de nagyon pozitív élményekkel gazdagodtam, ráadásul a szervezés is elsőrangú volt.