Beérik a Kohász akadémia szakszerű nevelőmunkája

Imre Vilmos, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia sportigazgatója négy évig dolgozott a Nemzeti Kézilabda Akadémiánál a fiúk edzőjeként, majd a szakág vezetőjeként.

Tehát van rálátása a fiatal kézilabdázók nevelésére, versenyeztetésére. Hetven lány és hetven fiú sportolt akkor is a NEKA-nál. A DKKA szakemberével a magyar női utánpótlás-válogatottak fantasztikus eredményeinek apropóján beszélgettünk, ugyanis a csapatokban ott voltak a dunaújvárosi játékosok is. – Természetesen számunkra is a nevelőmunka a fontos. Fiataljaink szeretnek sportolni, szeretik a közösségüket, miközben tanulnak is az iskolájukban, és élnek az oktatási intézmény által adott lehetőségekkel. Meg kell jegyeznem, a szülők segítése, áldozatvállalása is a lányok fejlődését segíti, és ez számunkra nagyon fontos. Azt akarjuk, hogy minél több tehetség jöjjön hozzánk. A toborzó, a felvételi rendszerünk kidolgozott és bevált folyamat. Büszkék lehetünk erre – kezdte a beszélgetést.

– Ugorjunk egy nagyot. Arra is büszkék lehetnek, hogy az egyesület szakemberei nevelőmunkájukkal mindig adnak egy-egy tehetséges játékost nemzeti válogatottainknak, amelyek most utánpótlásszinten Európa és a világ legjobbjai.

– Tavaly az U 20-as világbajnokok, idén egy hónapon belül az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál harmadik helyezettjei, a győri junior és a napokban véget ért celjei U 17-es Európa-bajnokság győztesei… Ők valamennyien viszik a magyar kézilabda jó hírét szerte a világban. Az U 17-es Európa-bajnoki aranyérmesek között ott volt tőlünk Németh Kata kapus, és a kimagasló teljesítményt nyújtó Koronczai Petra. Elmondhatjuk, hogy beérik a Kohász akadémiában folyó szakszerű, szorgalmas munka gyümölcse. Az utánpótlás-nevelés színvonalas, előtte pedig a kiválasztás is sikeresnek mondható.

– Nagyszerű ötletet tett követte. Felvették a kapcsolatot a határon túli gyerekcsapatokkal is. Ez a folyamat jelenleg hol tart?

– A legjobb együttműködés a vajdasági Ada csapatával alakult ki. Két csapatunk, negyven gyerek fog táborozni nálunk, majd az adaiak is jönnek augusztus 31-én hozzánk a Horváth Niki Emléktornára. De dolgozunk azon, hogy erdélyi csapatokkal is felvesszük a kapcsolatot. Az utánpótlás helyzete stabil. Az edzői kar változatlanul színvonalas munkát végez. Egyszóval mindent megteszünk azért, hogy lányaink tudása fejlődjön. S ha elérkezik az az idő, amikor ott lesz a lehetőség, hogy a felnőttcsapatban is szerepeljenek a fiatalok, akkor tessék, bizonyítsanak a felnőttek között. Mi marasztaljuk őket, de ha egészen kimagasló teljesítményt produkálnak, ami komoly, erős együttes figyelmét is felkelti, akkor pedig büszkék leszünk majd a nevelésünk eredményére.