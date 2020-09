A Nagyvenyim hét forduló után vereség nélkül vezet

A Fejér megyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának déli csoportjában magabiztosan uralja a mezőnyt a tavalyi bajnok Nagyvenyim. Azonban nincs könnyű dolga a városkörnyéki együttesnek, hiszen mögötte alig egy ponttal lemaradva a Besnyő és a Rácalmás is reménykedik a fényesebb érmekben.

A hétvégi fordulóban mind a három dobogós csapat jól teljesített, négy gólnál alább egyik sem adta.

Nagyvenyim – Vajta II 4–2 (2–0)

Nagyvenyim: Keresztes, Jóbi (Gászler F. 33.), Palkovics (Kovács A. 60.), Reith, Szabó, Fazekas (Takak 83.), Biró, Kántor, Kis (Freud 83.), Kovács R. (Ferencz 79.), Gaszler L.

Vajta II: Joháczi – Tóth, Rezicska (Handa 46.), Polyák, Klazer, Csányi, Kovács N., Varga D. (Kovács N. 74.), Móri, Rupa, Varga M. (Meister 81.).

Az első félidő harmadik, majd ötödik percében Kis és Reith jóvoltából már két góllal vezetett a Nagyvenyim. A gyors előnyszerzés alaposan meglepte a vajtai együttest, a szünet utánig nem is találták el a megfelelő taktikai választ. Ráadásul Kis az 52. percben szabadrúgásból a harmadik hazai gólt is megszerezte. Bár ebben a vendégek is benne voltak, mert nagyon rosszul állították fel a sorfalat, semmit nem takart a kapusnak. A 66. percben azonban feltámadt a Vajta II, egy jobb oldali szöglet után a kipattanó labdából Polyák szépített. Alig pár perc múlva ismét Polyák volt eredményes, ezúttal fejessel, 3–2-re igazítva az amúgy vajtai mezőfölényben telő félidőt. A hazaiak szerencséjére Kántor is hasonlóan tett a 85. percben, így végül 4–2-nél állt meg a találatokat jelző tábla.

A találkozó végén így értékeltek az edzők lapunknak.

Fodor Szabolcs, Nagyvenyim: – A vezetés tudatában bealudtunk, ezért élénkülhetett fel ellenfelünk. A második félidőben kissé „eltámadtuk” magunkat, és nehezebben tudtunk visszazárni, ebből is adódhatott a szépítés. Szerencsére a végére rúgtunk még egyet, így biztosítva a győzelmet.

Klazer Balázs, Vajta II: – Az elején két szerencsétlen gól után hiába nyomtuk a saját ritmusunkat, nem érhettük utol a házigazdákat. Adódtak helyzeteink, de ezek csak részben realizálódtak.

Rácalmás – Nagylók 4–0 (3–0)

Rácalmás: Kajári – Nagy, Noé (Bartók D. 67.), Domak, Palotai (Juhos 59.), Bartók N., Hír, Dombi, Gergelyfi (Szabó 69.), Horváth L. (Kis-Szabó 63.), Mészáros (Horváth R. 58.).

Gólszerző: Domak (7.), Mészáros (26.), Palotai (40.), Gergelyfi (50.).

Jól teljesített a Rácalmás is, amely a Nagylók csapatát fogadta szombaton. A dobogó harmadik fokán lévő együttesnek nem okozott gondot a vendégek játéka. Sima győzelemmel írhatott három bajnoki pontot.

A feljövő ágban tartó rácalmásiak eddig csak egyszer botlottak, a Sárszentágota ellen. Szeretnének minél előrébb, akár bajnokként is végezni – mondta érdeklődésünkre Garda István.

Lajoskomárom II – Kulcs 4–1 (2–1)

Kulcs: Papp (Kiss 78.) – Lencsés, Godó, Ócsai, Molnár, Mácsfalvi (Seres 73.), Plézer, Borbás G. (Posch 68.), Erdélyi, Balla, Horváth (Bíró 68.).

Gólszerző: Balla (13.), illetve Lencsés (öngól 17.), Gógán (19.), Csizmadia (55., 61.).

A bajnokság állása

1. Nagyvenyim 6 5 1 0 31-11 16

2. Besnyő 7 5 0 2 26-8 15

3. Rácalmás 7 5 0 2 25-12 15

4. Sárszentágota 7 3 3 2 18-13 11

5. Vajta II 7 3 1 3 20-19 10

6. Lajoskomárom II 7 3 1 3 18-17 10

7. Kulcs 6 3 0 3 15-14 9

8. Alap 6 2 2 2 10-14 8

9. Dég 6 2 1 3 16-18 7

10. Nagylók 7 2 0 5 10-28 6

11. Cece 7 1 1 5 12-24 4

12. Beloiannisz 7 1 1 5 10-29 4