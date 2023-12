Azt, hogy milyen rágcsálók költöztek be padlásunkra nehéz megállapítani pusztán az általuk kiadott hangok alapján, de az ürülékük elárulja őket. A rossz hír az, hogy ahol egy kártevő van, ott általában több is található, mivel nagyon gyorsan szaporodnak. Gyakran telepednek meg olyan területeken, amelyeket ritkábban bolygatunk, például melléképületekben, takarmány-raktárakban vagy komposztálókban.

Ezen rágcsálók jelenléte nemcsak anyagi károkat okozhatnak, hanem veszélyt is jelenthet az egészségünkre. Ezért fontos, hogy már az első jeleknél felismerjük a problémát, és hatékony védekezési módszereket alkalmazzunk a megelőzés érdekében.

A leggyakrabban előforduló rágcsálók hazánkban

Amikor minden jel arról árulkodik, hogy kártevők szemelték ki otthonodat téli lakhely gyanánt, ezekre a fajokra kell elsősorban gondolnod:

1. Egér (Mus musculus)

Az lakókörnyezetekhez közel lakik, második legnagyobb egyedszámú emlősként tartják nyilván az emberek után. Apró gerinces állat, mely igen gyorsan szaporodik. Hat hetenként nyolc-tíz utódot is világra hozhat. Hossza kb. 10 centiméter, farka rövidebb a törzsénnél. Testét barnás vagy szürkés-fekete árnyalatú szőrzet borítja, mely dohos, egérszagú. Folyamatosan alkalmazkodik a változó körülményekhez, kiirtani nehéz. Azonosításában segít a lábnyomok vizsgálata, melyek apró kör alakúak, a lábujjak között rés látható. Rendszerint ugyanazt az útvonalat használják, jellemzően a fal mellett. Ürüléke apró, rizsszem méretű, a tortadarához hasonló, melynek színe étrend függő, de általában sötétbarna vagy fekete. Befészkelhet falba, kamrába, padlásra és minden menedéket nyújtó helyre.

2. Patkány (Rattus)

Ez az emlős a köznyelvben leggyakrabban vándor vagy házipatkányként emlegetett. Ez az egérfélék családjába tartozó faj igen elterjedt, egyes városokban több található belőlük, mint emberből. Hazánkban is gyakori, városok csatornahálózatában jól érzi magát, vidéki környezetben állattartó telepeken és gazdaságokban van jelen, de ezektől eltekintve bárhol megél. Testének hossza akár a 30 centimétert is elérheti, farka majdnem a testével azonos hosszúságú, mely a vége felé elvékonyodik. Színe lehet a barna, szürke vagy fekete, persze léteznek ettől eltérő tenyésztett patkányok is. Fogazatát folyamatosan koptatja, ezért szinte mindig rágcsál. Lábnyomai nagyobbak és könnyebben észrevehetőbb az egerekénél, ragaszkodnak egy útvonalhoz és nagyon gyanakvó állatok. Ürüléke barna 1 centiméter vagy nagyobb, henger alakú. Előfordulását erős vizelet és patkányszag kíséri. Előszeretettel keres menedéket padláson, házak alapjaiban, falazatában, melléképületekben, de sokan megtapasztalták már a járművekbe megbúvó patkányok okozta kellemetlenségeket is. A patkányok irtása kötelező, a rágcsálóirtás minden formája bevethető ellenük.

3. Nyest (Martes foina)

Emlős ragadozó, mely a menyétfélék családjába tartozik. A nyíltabb területeket kedveli, de gyakran megjelenik falvakban, városokban is. Befészkelhet épületek padlásaiban, főleg szürkületkor és éjszaka aktív. Háziállatokat is megtámad és jellemző rá a maga után hagyott üres tojáshéj. Testhossza elérheti a fél métert, farka körülbelül ennek a fele. Nyúlánk, karcsú alkatú, szőrzete barna, mellén fehér folttal. Jól kivehető nyomot hagy maga után, melyen öt, karmokkal megjelenő ujj látszik, középen kerekded tenyérpárnával. Ürüléke hosszúkás, általában párban helyezkednek el és a vége visszagörbül. Beköltözhetnek autók motorterébe és mivel territoriális állatok, nagyon nehéz kiűzni őket onnan, ahol jól érzik magukat. Mivel nem irtható, ezért leghatásosabb védekezés ellenük az élve befogás. Jó hír a kutyatartóknak, hogy a nyestek nem kedvelik a kutyákat, szagukat megérezve elkerülik ezeket a területeket.

4. Nagy pele (Myoxus glis)

Ezek a védett rágcsáló emlősök az erdőkben, kertekben érzik jól magukat, társas lények. Nem nagyon mutatkoznak mivel nappal alszanak, este másznak elő fészkükből és gyakoriak emberi lakóhelyek közelében. Októbertől áprilisig téli álmot alszanak, ősszel készülődnek a téli álomra és ilyenkor a házakba is bemerészkednek. Körülbelül 20-40 cm hosszú testét szürkés szőrzet borít. Hátán sötét csík húzódik, a hasán lévő szőr fehér. Jellegzetes szeme fekete, kidülledő. A maga után hagyott ürülék hasonló az egéréhez. Az apró lábnyomok között lévő farok által húzott csík fedheti fel kilétét. Ugyan télen nem aktívak, a fészekrakó időszakban hatalmas károkat tudnak okozni tetőszerkezetekben, illetve elektromos vezetékekben. Az ellenük való védekezés a megelőzés: érdemes a tetővel érintkezésben lévő faágakat megmetszeni, így nem fognak tudni eljutni a padlásig. Ha ezt elmulasztottuk megtenni, élve fogóval lehet próbálkozni, illetve a mély álomban lévő almot óvatosan kitehetjük egy előkészített fészekbe.

5. Mezei pocok

Ennek az apró rágcsálónak a hossza mindössze 8-10 centiméter, a farka ennek a fele. Bundájának színe barna, a hasa és lábai fehérek. Nyílt területeket kedveli, a kb. 20-30cm mélyen ásott föld alatti járatok központjában található kamrában van a fészke. Nagyon szapora emlős, egy évben tízszer is fialhat, alkalmanként 8-12 kicsinyt hoz a világra. Sokszor összetévesztik a vándorpatkánnyal. Inkább a kertekben, mintsem a házakban jelennek meg, jellemzően a mezőgazdaságban tudnak hatalmas károkat okozni.