A fürdőszobát alapvetően mindenki úgy rendezi be, hogy az a saját ízlésének megfeleljen. Számtalan egyedi megoldással találkozhatunk az interneten, de mi magunk is készíthetünk olyan terveket, amelyek tükrözik a személyiségünket. A sajátos elképzelések megvalósítását nagyban elősegíti a szaniterek folyamatosan bővülő piaca is.

A lakberendezésben ismert stílusok a fürdőszobára is kiterjednek, így a teljes lakást ugyanaz a hangulat tölti meg. Legyen szó skandináv, art deco, vintage, vagy modern stílusról, a boltokban már mindegyikhez kapható komplett fürdőszoba bútor, zuhanyzó és egyéb kiegészítők is.

Egyszóval, nincsenek kőbe vésett szabályok, amik megmondják, miképp kell egy fürdőszobát berendezni. A bútortervezők célja, hogy mindenki megtalálja azt a darabot, ami a leginkább illik hozzá. Mi is fontosnak tartjuk az egyediséget, mégis szeretnénk felhívni a figyelmet néhány alapelvre, melyek nélkül káoszba torkollhat a fürdőszoba berendezési projektünk.

A fürdőszoba legyen a nyugalom szigete

Sajnos nagyon gyakori eset, főleg panellakásoknál, hogy a tervezők nem hagynak elég helyet a fürdőszobának. Lakásfelújítás során is bevett módszer, hogy a fürdőszoba méretének kárára bővítjük a nappalit, vagy a hálószobát. Ennek az az oka, hogy nem sokan ismerik fel a fürdőszoba jelentőségét. Sokan csak a gyakorlati célját tartják szem előtt, pedig a fürdőszoba ennél jóval többet jelent.

Gondoljunk csak bele, hogy a napot a fürdőszobában kezdjük, és ott is fejezzük be. A nap elején jól esik egy friss zuhany, és itt készül el az a személy, aki a nap hátralévő részében mi leszünk. Ha mindez egy nyomasztó és rideg környezetben történik, ne csodálkozzunk, ha a hangulatunk is ezt tükrözi majd. A munkából hazatérve, pedig másra sem vágyunk, mint egy forró fürdőre, ahol lemoshatjuk a nap során összegyűlt stresszt. Ez ugyancsak nem működik egy rendetlen, és zsúfolt fürdőszobában.

A fürdőszoba tehát legyen a nyugalom szigete otthonunkban. Fordítsunk rá kellő figyelmet, és ezt a helyiséget is rendezzük be úgy, hogy passzoljon a személyiségünkhöz. Ez akkor valósítható meg, ha nem tömjük tele mindenféle bútorral és kiegészítővel. Hagyjunk helyet magunknak is, mert hiába terveztük meg alaposan, ha nekünk már nem maradt hely. A tervezés előtt tisztázzuk, hogy milyen környezet az, ami nyugtató hatással van ránk. Ezek alapján garantált, hogy nem lövünk mellé a fürdőszoba színeivel és a bútorok formáival sem.

Mindig tartsunk rendet!

Fürdőszobánkat számtalan stílus alapján rendezhetjük be, hiszen minden stílushoz készülnek bútorok és egyéb berendezési tárgyak. Azonban hiába választunk egy stílust, és költünk el rengeteg pénzt a megvalósítására, ha a rendetlenség miatt semmi nem látszik belőle. Bármily meglepő, a fürdőszobát is rendben kell tartani. Mondhatnánk, hogy minek, hiszen úgyis csak az van ott, amit amúgy is használunk minden nap. Ez igaz, de a rendetlenség attól még frusztrációt okoz, ráadásul a gondosan megtervezett, egyéni dizájn sem érvényesül miatta. Ez különösen igaz azokra a trendekre, amelyek direkt a letisztultságra épülnek.

Éppen ezért a fürdőszobában is elengedhetetlen a rendezettség. A tervezők szintén gondoltak erre, ugyanis olyan fürdőszoba bútorokat találunk a piacon, amelyek az egyedi dizájn mellett megőrizték a funkciójukat. Egy fürdőszoba szekrénynek még a legkisebb fürdőszobában is helyet kell kapnia, hiszen mind megjelenésben, mind funkcióban növeli a fürdőszoba értékét. A szekrény azonban még nem elég önmagában, a fiókon belül is rendet kell tartani. Erre a célra tökéletesen megfelelnek a fiók rendszerezők, amelyek nem csak átláthatóbbá teszik a tárolókat, de még helyet is spórolhatunk vele.

Fontos, hogy bármilyen módját is választjuk a rendszerezésnek és tárolásnak, igyekezzünk azt beleépíteni a fürdőszoba stílusába. Egy fonott kosár, vagy egy díszes akasztó is szolgálhat dizájn elemként, miközben gyakorlati haszna is van. A lényeg, hogy adjunk teret a személyes stílus kibontakozásának.

A fényben úszó fürdőszoba

A fürdőszoba akkor lesz igazán barátságos, ha elegendő fény jut be. Erre a legkézenfekvőbb megoldás, ha minél több természetes fényt engedünk be. Érdemes minél nagyobb ablakokkal ellátni a fürdőt, már amennyiben megoldható. Ha nincs lehetőség ablakot tenni, akkor pótoljuk mesterséges fényforrásokkal. A lámpákat dizájn elemként is használhatjuk, ezért mindenképp vegyük komolyan a választást.

A fények nem csak a hangulatot emelik, de képesek megnövelni a belső tér hatását is. Nagy segítséget nyújtanak a világos árnyalatú bútorok és burkolatok, amelyek visszaverik a fényt. Ha csempét teszünk a falra, jó megoldás lehet a fényes felületű csempe, mivel ez a fajta egyáltalán nem nyeli el a fényt.

És, habár a világos csempék kedvezőbbek a fény növelése szempontjából, a sötétebb árnyalatú fürdőszobákban sem kell a világosság hiányától szenvedni. A sötét tónusú burkolatot használunk, szereljünk fel minél több tükröt. A tükörnek szintén térnövelő hatása van, és a fényt is tovább osztja a helyiségben. Ezáltal elérhetjük, hogy a fürdőszobánk egy sötét lyuk helyett az otthon fénypontja legyen.