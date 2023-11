Elérhető szállítói, fuvarozói munkakörök Budapesten

A budapesti álláskínálatot böngészve gyakran tapasztalhatjuk a különböző áruszállítói pozíciók felbukkanását. Így van ez a BudapestAllas.hu esetében is, amely portál felületén az alábbi hivatkozáson már több alkalommal is megjelentek ilyen jellegű munkakörök: https://budapestallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas. Egy áruszállító alapvető feladata a rábízott áruk elszállítása a megadott célállomásra. Ez természetesen több egyéb tevékenységgel is együtt jár.

Ilyen például az áruk átvétele és szállításhoz történő előkészítése. Sokszor ez a felpakolást is magában foglalja, továbbá az áruk biztonságos rögzítését. Nem ritka az sem, hogy a szállítóknak az áruk minőségét is ellenőrizniük kell előzetesen, az esetleges félreértések elkerülése végett. A munkájuk emellett némi adminisztrációval is együtt jár, azaz szállítóleveleket, fuvarokmányokat és olykor számlákat is kezelnek, amelyeket a szállítás után a célhelyen aláíratnak. Mindemellett pedig fontos feladatuk a munkaeszközük, vagyis a gépjármű rendben tartása, takarítása is.

Az áruszállítói pozíciók mellett a kimondottan sofőr állások is meglehetősen gyakoriak a BudapestAllas.hu kínálatában. Legutóbb például az egyik nagykövetségre kerestek hivatali sofőrt. Egy hivatali sofőr kimondottan felelősségteljes pozíciót tölt be, amelynek során az alapvető feladatát a különböző diplomáciai tisztek és a diplomáciai személyzet szállítása jelenti. Az ügyfélbiztonságra, a protokollok betartására, valamint a titoktartára pedig kiemelt szempontként kell tekintenie a munkavégzésekor.

Ha pedig már sofőr állások, akkor természetesen az autóbuszvezetői pozíció sem maradhat ki a sorból, amelynek megjelenésére szintén több esetben volt már példa a budapesti állásoldalon. A lehetőségek között gyakran belföldi útvonalakra kerestek sofőröket, de olyan is előfordult, hogy kimondottan nemzetközi személyszállításról volt szó. Utóbbiak kapcsán jellemzően több napos utakkal kell számolni, több országot is érintve.

Végezetül pedig a futár állásokról is érdemes szót ejtenünk, hisz ezek is tipikusnak mondható lehetőségnek számítanak a szállítás, fuvarozás álláskategórián belül. Többek között csomagfutár, valamint ételfutár pozíciókban is gyakran nyílik lehetőség az elhelyezkedésre Budapesten. Utóbbiak esetében gyakran még a jogosítvány sem feltétel, hisz az ételkiszállítás egyes cégeknél tevékenykedve akár biciklivel is működhet.

A szállítói és fuvarozói állások követelményei

A szállítói és fuvarozói állások követelményeit nagy mértékben maga a munkaeszköz, azaz a gépjármű határozza meg. Az áruszállítói pozíciók sok esetben már akár B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthetőek, míg például a tehergépkocsi-vezetői állások a magasabb, C+E kategóriát is megkövetelik, továbbá az érvényes GKI-kártyát, illetve a PÁV vizsgát is. Mindemellett persze bizonyos személyes tulajdonságokkal is rendelkezni kell a helytálláshoz, legyen szó bármilyen típusú szállítói vagy fuvarozói állásról. Ezek kapcsán az álláshirdetésekben főként a nagyfokú felelősségtudatot, a szabálykövető magatartást, a pontosságot és a kiváló kommunikációs képességeket szokták hangsúlyozni a munkáltatók.