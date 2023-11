Az articsóka az egyik legrégebbi kultúrnövény, Etiópiából Egyiptomon keresztül jutott el Dél-Európába, mára az olasz és francia étlapok elmaradhatatlan része, de hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Jellegzetes alakja már ókori egyiptomi kőtáblákon és áldozati oltárokon is felfedezhető, a görögök és rómaiak pedig emésztést segítő hatása miatt tartották értékesnek. Ritkasága miatt fogyasztása még később, a középkorban is a királyos és a leggazdagabbak kiváltsága volt.

A jobb emésztésért

A hagyományos európai gyógyászatban az articsóka leveleit – nem a növény pikkelyes virágbimbóját, amelyeket ételként fogyasztunk – vizelethajtóként használták a vese és az epehólyag működésének serkentésére. A 20. század közepén olasz tudósok az articsókalevélből izoláltak egy, az epetermelést és -kiválasztást fokozó cinarin nevű vegyületet, amely hozzájárul az emésztéshez, ezáltal növeli a gyomor-bélrendszeri komfortérzetet. Az articsóka kivonatát étkezés előtt alkalmazva könnyebben lehet megemészteni a nehezebb, zsírosabb ételeket, ráadásul segíthet csökkenteni a koleszterinszintet is.

Az articsóka nagyszerű forrása az élelmi rostoknak, ezzel is támogatja a bélrendszer megfelelő működését, és segít az optimális testsúly megőrzésében. Emellett tele van vitaminokkal és antioxidánsokkal, amelyek jó hatással vannak a szívre és az immunrendszerre, valamint megvédik a sejteket a korai öregedéstől és a károsodásoktól.

Vitaminok és ásványi anyagok

Ez a különleges növény sok más mellett gazdag káliumban, foszforban és magnéziumban. A magnézium küzd a depresszió ellen, javítja a memóriát, segíti az alvást, továbbá támogatja az oxigénfelvételt és energiát termel. Az articsóka gazdag vasban és B₁-vitaminban, de emellett tartalmaz fehérjét, szénhidrátot, zsírt, nátriumot, kalciumot, valamint A-, B-, és C-vitamin. A B₁-vitamin (tiamin), a B₂-vitamin (riboflavin), a B₃-vitamin (niacin), a B₅-vitamin (pantoténsav), és a B₆-vitamin az idegrendszer egészséges működéséhez járul hozzá, csökkenti a fáradtságot és a kifáradást. A B₆-vitamin részt vesz a hormonális aktivitás szabályozásában és az immunrendszer normál működéséhez.

Az articsóka inulint is tartalmaz, egy olyan poliszacharidot, amely csak lassan bomlik le és szívódik fel a bélben, ezért segíthet az étkezések utáni hirtelen vércukorszint-ingadozás megelőzésében. Ezért a cukorbetegek számára különösen hasznos lehet a fogyasztása.

Az articsókalevél kiváló méregtelenítő is, jótékony hatással van a májra, mivel megvédheti azt a toxinok okozta károsodástól A mediterráneumban az alkohol által kiváltott másnaposság népszerű kezelésévé vált: egy-egy átmulatott éjszaka után előszeretettel rágcsálják a növény leveleit.

Hogyan alkalmazzuk?

Amellett, hogy az articsókából készült ételek elkészítéséhez számos kiváló recept lelhető fel, a felsorolt hatóanyagok – különösképpen a növény leveleiben megtalálhatók – leghatékonyabban a különböző készítmények formájában juttathatók a szervezetbe. A szárított articsókalevélből főzhetünk teát, de a legkényelmesebben tabletták vagy kapszulák formájában élvezhetjük kiváló gyógyhatásait.

Mivel az articsókalevélről úgy tartják, hogy serkenti az epehólyag összehúzódását, az epekővel küzdő vagy más epehólyag-betegségben szenvedő személyek csak orvosi felügyelet mellett használhatják.

