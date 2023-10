A bolti eladók feladatai

A bolti eladói pozíciókat jellemzően különböző kiskereskedelmi üzletek hirdetik, ahol a feladatkör általában sokkal összetettebb, mint a nagyobb áruházak esetében. A bolti eladóknak ugyanis egyszerre több területen is helyt kell állniuk. Természetesen az egyik elsődleges teendőjük az ügyfélkiszolgálás, melynek során segítik a vásárlókat, megválaszolják a kérdéseiket, továbbá megmutatják hol található a keresett termék.

A bolti eladói pozíciókkal egyúttal terméktanácsadói teendők is együtt járnak, aminek alkalmával felmérik a vásárlók igényeit, és közreműködnek a legmegfelelőbb termékek kiválasztásában. Mindezek mellett a fizettetést is lebonyolítják, azaz kezelik a készpénzes és a bankkártyás fizetéseket.

Feladataik vannak továbbá a bolt polcképének kialakításában is: elvégzik az árufeltöltést, frissítik a készleteket, elvégzik az árak címkézését, figyelnek a lejárati időkre. Ezenkívül figyelemmel kísérik a készletnyilvántartást és jelzik, ha újra kell rendelni bizonyos termékeket. Végezetül pedig a takarítói feladatkról sem feledkezhetünk meg, hisz a kisebb boltokban általában nincs külön takarítói személyzet, így ez a munka is a bolti eladókra hárul.

Elhelyezkedési lehetőségek bolti eladóként Kecskeméten

A bolti eladói pozíciók Kecskeméten is igencsak változatosak, hisz megannyi kiskereskedelmi üzlet található a városban. Egy kecskeméti portálon, a KecskemetAllas.hu felületén több ilyen lehetőség megjelenésére is volt már precedens. Előfordult például, hogy egy villamossági boltba kerestek bolti eladókat, amely pozíció bármilyen területen szerzett középfokú végzettség birtokában betölthető volt, és akár pályakezdők is eséllyel jelentkezhettek. Ezenkívül kiemelt elvárás volt a dinamikus attitűd, a precizitás és a munkára való igényesség.

Ezenkívül olyan lehetőség is előfordult már a KecskemetAllas.hu lapon, ahol a bolti eladói szerepkör raktáros teendőkkel volt összekötve. Egy konkrét esetben például a kerámia ipar területén tevékenykedő kecskeméti céghez kerestek ilyen pozícióba munkavállalót, ahol is a vásárlók kiszolgálásán túl, olyan feladatok is a munkakör részét képezték, mint a webshopos rendelések összekészítése, a raktáron belül történő kézi anyagmozgatás, a raktári árukészlet felügyelete, továbbá a raktári adminisztráció kezelése. A kiterjesztett feladatkörből adódóan a középfokú végzettség, a felhasználói számítógépes ismeretek, valamint a gyors és precíz munkavégzés képessége is alapvető elvárás volt.

Mindezen kívül sok egyéb más bolti eladói pozíció is megtalálható volt már a kecskeméti portál felületén, beleértve többek között az élelmiszer eladó, zöldségbolti eladó, ékszerbolti eladó, dohánybolti eladó, írószer bolti eladó munkaköröket is. Összességében tehát érdemes időről időre ránézni a KecskemetAllas.hu kínálatára azoknak, akik el tudnák magukat képzelni ilyesfajta munkakörökben.