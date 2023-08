6 funkció, amivel minden jó bankszámla rendelkezik

A különböző bankszámlanyitási ajánlatokat végigböngészve könnyű elveszni, hiszen rengeteg pénzintézet kínálja a legkülönfélébb csomagokat. Ha azonban a kiszemelt számlatípus rendelkezik az alábbi hat funkcióval, akkor már nem lőhetünk mellé.

Elkülönített takarék alszámla

A bankszámlánkat alapvetően kétféle célra használjuk: ezzel fedezzük a mindennapos kiadásainkat és itt halmozunk fel tartalékot a nehezebb időkre vagy egy nagyobb kiadásra. Ideális esetben a két számla elkülönül egymástól, ehhez azonban nincs szükség két önálló szerződésre. A legtöbb bankszámlán belül ugyanis létrehozhatunk egy takarék alszámlát is, ahol a megtakarításunk gyarapodhat – ideális esetben némi kamatozással együtt.

Netbank-hozzáférés

Aligha szerencsés, ha minden banki művelethez – például egy egyszerű átutaláshoz is – be kell mennünk egy fiókba vagy hosszas telefonálgatásba kell fognunk. Ennél ma már sokkal kényelmesebb megoldások is léteznek a netbankok formájában. Ezek az online felületek számos remek funkciót kínálnak: nyomon követhetjük a kiadásaink és bevételeink alakulását, hiteles bankszámlakivonatot kérhetünk például hitelfelvételhez, de egy vállalkozás esetében összeköthetjük a számlázó programmal is.

Mobilapplikáció

Rohanó életet élünk, így nincs mindig számítógép a közelünkben, amin a banki ügyeinket intézhetjük. A telefonunk ezzel szemben jellemzően mindig kéznél van, a banki alkalmazásokkal pedig teljes értékű felület áll a rendelkezésünkre. A mobilapp alkalmas utalásra, az egyenleg lekérdezésére vagy éppen a bankkártyák kezelésére. Utóbbi igencsak jól jön, ha például elveszítjük vagy ellopják a kártyát: a mobillappba belépve egyetlen kattintással letilthatjuk, így az illetéktelenek nem használhatják többé vásárlásra vagy pénzfelvételre.

SMS-szolgáltatás

Maradva a fenti példánál: honnan tudjuk, hogy ellopták a kártyánkat? Elvégre nem lessük minden percben a netbankot, és talán fel sem tűnik, hogy a kis plasztiklap nincs a pénztárcánkban. Nos, onnan, hogy azonnal SMS-t kapunk, ha fizetnek a kártyával. Az SMS-szolgáltatás persze nem csak vészhelyzetben jön jól: segít, hogy könnyebben átlássuk a költéseinket és visszakeressük a kiadásainkat, de akkor is jelez, ha utalás történik a számlánkra.

Mobilfizetési lehetőség

Néhány éve még sci-fi-szintű jelenségnek tűnhetett, hogy odatartjuk a telefonunkat a terminálhoz, és már kész is a fizetés. Ma már számos bank kínál mobilfizetési szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy akár otthon is hagyhatjuk a kártyát, és elég, ha a telefonunk nálunk van. Néhány banknál ez a funkció csak külső programmal érhető el, míg más pénzintézetek saját alkalmazással rendelkeznek. Ha fontosnak tartjuk a mobilfizetési lehetőséget a bankszámlanyitásnál, erről mindenképp tájékozódjunk előre.

Online ügyintézés

Ahogy nem akarunk bemenni a bankba, ha utalni szeretnénk, úgy nem akarunk akkor sem személyesen intézkedni, ha mondjuk csomagot váltanánk, megváltozik a levelezési címünk vagy érdeklődnénk a bank egy-egy szolgáltatása iránt. A legtöbb bank erre már fel van készülve, és az ügyes-bajos dolgaink jelentős részét akár online, egy erre rendszeresített felületen is elintézhetjük.

Mivel számoljunk még?

Jól hangzik, hogy egy banknak van mobilalkalmazása, de vajon mennyire használható, biztonságos és megbízható az az app? Döntés előtt olvassuk át az értékeléseket a Google Play vagy Apple Store áruházakban! Ugyanez a helyzet a bank honlapjával is. Egy régi, elavult weboldal sok bosszúsággal jár, pláne, ha nincs telefonra optimalizálva. Ezt már a bankszámlanyitás előtt is nyugodtan tesztelhetjük, összehasonlíthatjuk az egyes bankok oldalait.

Bár a legtöbb bank igyekszik minél olcsóbbá tenni a számlavezetést, nagy eltérések lehetnek az ajánlatok között. A legjobb módszer az, ha a neten elérhető összehasonlító oldalakat használjuk, ahol pillanatok alatt kiderül, mekkora díjakkal kell számolnunk a kiszemelt banknál, bankoknál.

Végül, de nem utolsó sorban az is számíthat, hogy találhatóak-e a közelben bankfiókok. Tény, hogy online szeretjük intézni az ügyeinket, erre azonban nincs minden esetben lehetőségünk. Egy nagyobb értékű, több millió forintos készpénzfelvételhez például biztosan be kell mennünk a bankba. Nem szerencsés, ha ilyenkor órákat kell utaznunk, mire a fiókba érünk.

Lépjünk!

A bankszámlanyitás vagy a bankváltás elsőre ijesztőnek tűnhet, hiszen annyi mindent kell mérlegelni és annyi mindent kell elintézni. Az igazság azonban az, hogy ha elvégeztük az előzetes összehasonlításokat, maga a számlanyitás már villámgyorsan megtörténik. Napjainkban egyáltalán nem ritka, hogy csak pár kattintás az egész folyamat, hiszen arra is van lehetőségünk, hogy az egészet online intézzük.

Ha még mindig bizonytalanok vagyunk, hogy pontosan milyen számlát szeretnénk és milyen funkciókra vágyunk, bátrankérjünk tanácsot egy független szakértőtől vagy akár a banki ügyintézőktől. Ők valóban töviről-hegyire ismerik a lehetőségeinket, és biztosan megtalálják a hozzánk leginkább illő megoldást.

