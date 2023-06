Az akkumulátorgyártó jelenleg több mint 50 nyitott pozícióra várja a jelentkezőket. Álláslehetőségeik szinte minden szakterületet lefednek, így valamennyi munkakereső könnyen megtalálhatja kínálatukban a számára legmegfelelőbb pozíciót.

Annak érdekében, hogy az érdeklődők közvetlenül is megismerhessék az SK On dolgozóit, június 27-én a dunaújvárosi Munkásművelődési Központ földszinti színháztermében lesz lehetőség személyesen is találkozni velük. A toborzóesemény 9:00-kor nyitja kapuit és egészen 17:00-ig várják majd az érdeklődőket. A nap folyamán kétszer, reggel 9:00-kor és 13:00-kor lesz cégbemutató prezentáció, ám ettől függetlenül az esemény ideje alatt bármikor lehet kérdezni a toborzóktól és egyes kiemelt területek (operátor, technikus/karbantartó, mérnök, quality és egyéb irodai pozíciók) képviselőitől, illetve lehetőség lesz önéletrajzok leadására és regisztrációra is. A részvétel ingyenes, így minden jelentkezőt szívesen várnak.