Hirdetés 21 órája

Ne várjon januárig a fogyással, kezdje el most!

Elégedetlen az alakjával, és azon gondolkodik, hogyan fog a következő év elején beállni a fogyókúrába kezdők sorába? De miért is halogatná, ha már most is elkezdheti és karácsonyra mindenkit meglephet a környezetében a gyönyörű alakjával?

PR cikk PR cikk

Fotós: New Africa / Shutterstock.com

A fogyás hosszú folyamat Aki azt hiszi, hogy a fogyás gyerekjáték, és hogy néhány nap alatt meg tudja csinálni, az nem is tévedhetne nagyobbat. A fogyáshoz időre és sok türelemre van szükség, senki nem várhatja el, hogy a hetek, hónapok, sőt talán évek óta felszedett kilókat néhány nap alatt leadja, ugye? Ezért nem szabad halogatni. Hogyan fogyjunk le gyorsan és jojó hatás nélkül? Kerülje a drasztikus fogyókúrákat Amikor fogyni akarunk, automatikusan fogyókúrázni kezdünk. A választék rendkívül széles és sokan közülünk azt választják, amelyik gyors eredményt ígér. Ez azonban gyakran egy drasztikus diéta, amely korlátozza bizonyos tápanyagok bevitelét. A szervezetünknek azonban minden tápanyagból szüksége van, mégha egy kevésre is és ezek a fogyókúrák egészségügyi problémákat is okozhatnak. Arról nem is szólva, hogy ha egyszer abbahagyja a fogyókúrát, előbb-utóbb bekövetkezik a jojó-effektus. Figyeljen arra, hogy mit eszik Ha valóban fogyni szeretne, kezdje az étrendje átalakításával. Hagyja ki a gabonaféléket, a gumós zöldségeket, az édességeket és a füstölt húsokat, ellenben viszont fogyasszon sok alacsony szénhidráttartalmú zöldséget és gyümölcsöt, sovány húsokat, halat és tenger gyümölcseit, dióféléket és magvakat, egészséges zsírokat és tejtermékeket. Tudta, hogy a fogyás legegyszerűbb módja a szénhidrátok csökkentése? El sem tudjuk képzelni, hogy a normál étrendünkkel milyen sokat viszünk be belőlük a szervezetünkbe. Próbáljon meg odafigyelni a bevitelükre, és az összetett cukrokat részesítse előnyben az egyszerűek helyett. Mozogjon sokat Aki fogyni akar, annak mozognia kell. Csak Önön múlik, hogy milyen mozgást választ, de fontos, hogy azt legalább egy kicsit élvezni tudja. Elmehet az edzőterembe, kerékpározhat, otthon edzhet, futhat vagy csak sétál egyet? Felejtse el a stresszt A stressz mostanában életünk szerves része, de egyben a fogyás fő ellensége is. Negatívan hat az immunrendszerünkre és az emésztésre, lassítja az anyagcserét, befolyásolja a zsírraktározást, és depresszióhoz vezethet. Ilyenkor több kortizol hormon szabadul fel a szervezetünkben, ami rövid távon elősegíti a szénhidrátok lebontását és a zsír energiává alakítását. De minél több jut belőle a szervezetünkbe, annál könnyebben esünk kísértésbe és sóvárgunk a különböző finom ízek után. Aludja ki magát Alvás közben testünk regenerálódik és visszanyeri a nap közben felhasznált energiáját. Az alvás mindannyiunk számára rendkívül fontos, de aki fogyni szeretne, arra ez kétszeresen is igaz. Aki nem alszik eleget, annak nem megfelelő az anyagcseréje, és a szervezet nem is tudja úgy feldolgozni a fehérjét, ahogyan az szükséges lenne. Biztosítson magának tehát sok zavartalan alvást, és minden könnyebben fog menni. Egy tipp a végére: Szeretné még tovább növelni a fogyás iránti vágyát? Elege van abból, hogy szigorúan odafigyeljen arra, hogy mit eszik? Próbálja ki a ketogén diétát és az előre elkészített fehérjetartalmú ételeket. A siker nem várat magára sokáig. Meglátja.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!