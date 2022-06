Trendi retro vonalak

A teniszcipő, azaz a belebújós vagy fűzős vászon cipő is tarolt idén a retro vonalon. Nem csak a szokásos egyszínű verziókat találjuk köztük, hanem a különféle kedves tengerészcsíkos darabokat is. Az ilyen fazonok nagyon üdítő hatást tudnak csempészni például egy capri nadrággal felvéve. Ugyanakkor bármilyen egyszínű, vagy szintén csíkos nyári ruhához is remekül állnak. Miniruhához is felvehetjük őket, illetve a szoknya sem akadály ebben a tekintetben. Ha már a retro mintáknál járunk, érdemes megemlíteni a szintén retro stílushoz köthető batikolt hatású modelleket is. Ezek a darabok a hetvenes évek kézzel átalakított hippi cipőire emlékeztetnek. Igazi fesztiváldarabok, amelyek mindenféle színes és mintás ruhát feldobnak. Bátran hordhatjuk őket tulajdonképpen bármihez. Már a kinézetükkel is képesek megidézni a garantált nyári hangulatot. Mi a helyzet a színekkel ezen a téren? A retro színeit górcső alá véve ilyen vászon cipőkből találhatunk tengerészkéket, finom pasztellszíneket, de hippisen szivárványosat is. Ezeken kívül természetesen a modern trendszínek is megjelentek. A fémes, gyöngyház színű vászon cipők például kifejezetten slágernek számítanak, ahogyan a különféle neon színnel gyártottak is.

Platform típusok

A platform vászon cipők sokkal kényelmesebbek, mint a vékonytalpú társaik. Ezért valószínű, hogy ez a mostani trend még hosszú évekig velünk marad. Viszont nem csak kényelmesek, hanem magasított talpuk miatt nyújtják is az alakot, amitől egy nyári ruha is fantasztikusan áll bárkin. Ezért talán ezek a típusú teniszcipők a leginkább ajánlottak a nyári ruhákhoz. Többfélét találunk belőlük is, a sportostól egészen a félelegáns modellekig. Ezért akár olyan eseményekre is felvehetjük őket, mint például egy stílusosabb nyári koktélparti. Hiszen a magasított vászon cipő – főleg ha elegánsabb anyagból készült – úgy funkcionál, mint ha egy balerina volna, vagyis miniruhához és koktélruhához is felvehető akár. Persze mindezt úgy, hogy stílusában összeilljenek.

Sportos vászon cipők

Aki kedveli a sportcipőket, viszont a cipőfűzőkkel már kevésbé bajlódna azok számára a sportcipő alapra tervezett vászon cipő lesz a legjobb megoldás. Ezek a típusok a megszólalásig hasonlítanak egy sportcipőre, annyi különbséggel hogy nincs rajtuk fűző. Ez nem csak praktikus, de jóval többféle felhasználási módot enged, mint a fűzős társaik. Ezért nem kell lemondani a sportcipő nyújtotta laza sportos stílusról sem.