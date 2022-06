Ezért bízzuk szakemberre a házépítést

Már az építési telek kiválasztásánál is érdemes szakember segítségét kérnünk, hiszen meg kell vizsgálni, hogy az általad elképzelt ház felépíthető-e a kiválasztott helyen. Itt jön szóba például a telek beépíthetősége, a különböző engedélyek és a közmű-csatlakozási lehetőségek. A telek kiválasztása után jöhet a tervezés, a tervdokumentáció, az építési engedélyek beszerzése. A számos adminisztratív feladat szintén szakértelmet kíván. Érdemes olyan tervezőirodához, kivitelező céghez fordulnunk, akik vállalják a különböző engedélyek beszerzését.

Még szerencsésebb, ha minden építési feladatot egy cég végez és vállal érte garanciát – így elkerülhetjük, hogy később valamilyen probléma felmerülésekor az egyes kivitelezők egymásra mutogassanak. Ha sikeresen túl vagyunk az engedélyek megszerzésén és a tervezési folyamatokon, akkor jöhet maga a kivitelezés. Először a telket kell előkészíteni. Lebontani a felesleges építményeket, kivágni az útban lévő fákat, majd elszállítatni a keletkezett hulladékokat. Ezeket a feladatokat is érdemes tapasztalt szakemberre bízni.

A következő lépés az alap mélyítése, illetve betonozása, majd a kőműves munkálatokra kerül a sor. Az építőanyagok beszerzését szintén érdemes a kivitelező cégre bíznunk! Hiszen a tervek alapján a szakemberek fogják tudni eldönteni, hogy milyen mennyiségű és minőségű tégla, beton, kötőanyag szükséges a kivitelezéshez. A teherbíró falak felhúzása után a következő lépés a tetőszerkezet kiépítése. Mivel az egyes munkálatok szorosan egymásra épülnek, előnyös, ha egyetlen kivitelező gárda kezében összpontosulnak a feladatok.

A válaszfalak és a nyílászárók beépítése után már áll a ház, ezután következhet az elektromos- és vízvezetékek kiépítése, illetve a különböző gépészeti munkálatok. A gipszkartonozás, a vakolás és a különböző kisebb munkavégzések – például a burkolás, a festés – után gyakorlatilag kulcsrakész házat kapunk. Nem szabad megfeledkeznünk a hőszigetelő rendszer fontosságáról sem! Rengeteg pénzt spórolhatunk a fűtésen vagy a klimatizáláson, ha megfelelő a hőszigetelés. A tökéletes szigetelés kiválasztásában is kérjük ki a tapasztalt szakemberek véleményét. Ha fontos a szigetelő rendszer nedvességáteresztő képessége vagy a fal szellőzése, akkor a kőzetgyapot használata ajánlatos.

Olyan esetben, amikor nem lehet túl vastag a szigetelőanyag, akkor jó megoldást nyújt a vékonyabb grafitlapos szigetelés. Azonban az EPS-lapokból álló hőszigetelő rendszer a legelterjedtebb családi házak építésénél.

Ne maradjunk ki a munkából!

Természetesen az, hogy szakemberekre bízzuk a kivitelezést, nem jelenti azt, hogy kivonhatjuk magunkat a házépítésből. Érdemes folyamatosan konzultálni az építésvezetővel, illetve ellenőrizni azt, hogy a tervek szerint haladnak-e az munkálatok. Előfordulhat, hogy az építkezés során derül ki, hogy módosítani kell az eredeti elképzeléseken műszaki probléma vagy építőanyaghiány miatt. Ilyenkor jó, ha minél hamarabb konzultálni tudunk a szakemberekkel a lehetséges megoldásokról.

Természetesen azzal is gyorsíthatjuk az építkezést vagy csökkenthetjük a költségeket, ha egyes feladatokat át tudunk vállalni. Kisebb anyagbeszerzéseket, egyszerűbb adminisztratív feladatokat elvégezve tehermentesíthetjük a szakembereket, akik így a fontosabb feladatokra koncentrálhatnak.

Mi az, amit magunk is elvégezhetünk?

Vannak olyan munkálatok, amelyeket akár mi magunk is elvégezhetünk családtagjaink, barátaink segítségével. A falak festése tipikusan olyan munka, amit viszonylag egyszerűen elvégezhetünk komolyabb szaktudás nélkül is. A festőhengerek és a festékek beszerzése után azonnal hozzá is láthatunk a munkálatokhoz. Több százezer forintot is spórolhatunk, ha a festést vagy a tapétázást magunk végzed el.

Komolyabb, ám nem megoldhatatlan probléma a burkolás is. Vannak kifejezetten könnyen lefektethető járólapok, amelyekkel egyszerűen megoldható ez a feladat is. Az utolsó simításokat pedig egy fúró és néhány tipli segítségével is elvégezhetjük – ilyen a polcok és dekorációk felfúrása, a lámpák és a világítótestek felszerelése.

A házépítés tehát komoly szakértelmet és gyakorlatot igénylő vállalkozás, amibe nem szabad belevágni szakmai segítség nélkül. Még ha bizonyos munkálatokat magunk is el tudunk végezni, a legtöbb esetben szükség lesz szakemberek bevonására. Ha ügyesen tervezünk és sikerül megfelelő építőbrigádot választani, akkor költséghatékonyan és nagyobb komplikációk nélkül épülhet meg álmaink otthona.