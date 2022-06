Elsősegélydoboz

Ne becsüljük alá a természet szeszélyét. Elég egy méhcsípés, vagy egy rosszul sikerült ugrás és máris kész a baj. Mindenképp vigyünk magunkkal egy olyan elsősegély pakkot, amiben csípésekhez, égési sérülésekhez és kificamodott bokához is akad valamilyen kenőcs, na és persze kötszer. Ezen kívül nem árt, ha néhány olyan gyógyszert is bedobunk, ami a váratlan helyzeteket kezeli. A fájdalomcsillapító, a széntabletta, a gyomorsavlekötő és a görcsoldó bizony egy vadkemping alatt életmentő lehet.

Tegyük vízhatlanná és ütésállóvá a kütyüket

Számtalan telefon és fényképezőgép vált használhatatlanná egy-egy kempingezés alatt. Ilyenkor általában egy rossz mozdulat következtében landoltak a kütyük vagy a vízben esetleg valamilyen sziklán, amin ripityára törtek. Ne bízzuk a véletlenre a dolgot. A mobiltelefonra még az indulás előtt rendeljünk olyan telefontok típust, ami megvédi az ütéstől azt, és minden elektronikai kütyühöz szerezzünk be vízhatlan borítást. Ez a borítás lehet egy jól lezárt nejlon, de akár az is megoldást jelenthet, ha a telefont és a fényképezőt folpackkal vonjuk be.

Ne bízzunk meg a rovarokban

Ugyanis minél szebb és vadregényesebb tájra visz az utunk, ők annál többen lesznek. Az élő természet egyik jellemzője ugyanis pontosan az, hogy sok a rovar. A sok rovar ebben az esetben valóban nagyon sok rovart: szúnyogokat, legyeket és egyéb fura lényeket rejt. Szerezzünk be magunkra is, és a sátor közelébe is bőven olyan rovarriasztót, ami nem csak a szúnyogot meg a kullancsot riasztja. Ha szép helyre akarunk utazni, garantálható, hogy a rovarokból nem lesz hiány.