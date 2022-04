Megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakciója, minden képviselő, aki az előző ciklusban képviselő volt, ismét mandátumot nyert – tájékoztatott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke kedden, a frakcióvezető választást követő sajtótájékoztatón. Elmondta, az egyéni képviselők rendkívüli eredménnyel nyertek mandátumot, és Mihállfy Béla Szegedről hozott mandátumával, 18 fővel az országgyűlés második legerősebb frakciója lesz a KDNP a Fidesz után.

Semjén Zsolt arról is tájékoztatott, hogy Simicskó Istvánt kérte fel frakcióvezetőnek, akit a mandátumot nyert képviselők egyhangúlag meg is választottak.

Simicskó István a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, folytatni szeretné a kiszámítható munkát. Ahogy eddig is, feladatunk továbbra is az, hogy támogassuk a Fidesz–KDNP kormányt, a törvényeket és törvénymódosításokat megszavazzuk és az eddig is prioritásként kezelt területeken továbbra is aktívan jelen legyünk – fejtette ki a frakcióvezető. Ilyen területként emelte ki többek között a családtámogatási rendszert, a nemzetpolitika területét, az egyházügyeket, valamint a nemzetiségi kérdéseket.

Elmondta, a KDNP frakciója gyarapodott, ez nagy felelősség, ennek megfelelően fogják végezni munkájukat.

A frakcióvezető arról is beszélt, folynak az egyeztetések arról, hogy az alakuló ülés után a bizottságok hogyan álljanak fel, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a KDNP frakció tagjai alapvetően ugyanazt a munkát végzik majd, mint az elmúlt időszakban és a frakció tagjai ugyanazokban a szakbizottságokban munkálkodnak majd. Tájékoztatott: két bizottsági elnöki pozíciót sikerült megszerezniük, ezek a mentelmi és az igazságügyi bizottság elnöki pozíciói, valamint négy alelnöki helyet kértek, ezekről jelenleg is aktív tárgyalások folynak.

Simicskó István megnevezte a frakcióvezető-helyettesek személyét is. Nacsa Lőrinc továbbra is a KDNP szóvivője marad, mellette frakcióvezető helyettes lesz még Vejkey Imre, Szászfalvi László és Harrach Péter is. A frakcióigazgató Latorcai János lesz, személye az országgyűlés alelnökeként garancia lesz a megszokott következetes, a házszabályt maximálisan betartó, hatékony vezetésre – fogalmazott Simicskó István.

Borítókép: Simicskó István újraválasztott frakcióvezető a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-választásának eredményéről tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2022. április 26-án.