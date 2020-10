Senki sem marad fedél nélkül az utcán a krízisidőszakban

A hideg idő beköszöntével kezdetét veszi a téli krízis­időszak a hajléktalanellátás rendszerében.

Városunkban ezt a közfeladatot 2018 óta központosított módon a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány végzi két telephelyen, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrumban és a Papírgyári úti szállón. Pribil Sándor, az alapítvány elnöke azt mondta, jelen állás szerint nem tudnak hosszabb távon tervezni, de a telet át fogják vészelni. A pandémiás helyzet miatt szigorúbb rendelkezések vonatkoznak rájuk is. Kiemelte, hogy ezen feladatkörökben, a szabályoknak való megfelelésben folyamatosan egyeztetnek a kormányhivatallal és az ÁNTSZ-szel, és köszönetét fejezte ki ezen szervezetek kollégáinak, akik nagy empátiával segítik őket. Adományként kizárólag meleg ruhákat és takarókat tudnak fogadni, ezekre viszont minden mennyiségben szükség van. Pribil Sándor arról is beszélt, hogy nagy régiót látnak el, az ellátási feladatra annyi normatív támogatást kapnak, amellyel körülbelül nullszadósra jönnek ki. Ezt igyekeznek kiegészíteni más pályázati forrással. Ilyen például az élelmiszerbankos felajánlás, amely szintén a járványügyi helyzet miatt most kevesebb volt.

Az alapítvány elnöke elmondta, együttműködnek a hatósággal, egyeztet a rend­őrkapitánnyal is annak érdekében, hogy az olyan kétes helyeken, ahol feltételezhető, hogy életvitelszerűen tartózkodik valaki, értesítik őket, és beviszik a szállóra. Saját forrásból vásároltak egy úgynevezett krízisautót, amellyel ellátják az utcai szociális szolgálatot is. Mint azt Pribil Sándor vázolta, az anyagi lehetőségük eddig sem volt fényes, eljutottak a teljesítőképességük határához. Ahhoz, hogy működésüket meghosszabbítsák, fejlesztésekre van szükségük. Ezt a célt szolgálná az is, hogy bővítenék a Kandó Kálmán téri épületet, így a Papírgyári úti szállóra már nem lenne szükségük, és nem kellene ezért bérleti díjat fizetniük.

A beruházáshoz az előző városvezetés már megvásárolta a szükséges területet, a tervek elkészültek, de a kivitelezéshez szükség lenne hitelre, amelyet az alapítvány vállalna is olyan segítséggel (amelyre már korábban is volt példa), hogy az önkormányzat kezességet vállalna (az új épületrész is a város tulajdonában lenne). A legutóbbi közgyűlésen egy évvel hosszabbította meg a városvezetés a Papírgyári úti szálló bérlési lehetőségét, de Pribil Sándor szerint ez az egy év sajnos nem mutat biztos jövőt számukra. Egyrészt azért, mert egy év alatt nem tud elkészülni a beruházás, másrészt felmerül a kérdés, hogy az egy év leteltével vajon továbbra is őket bízzák-e meg a hajléktalanellátási feladatokkal.