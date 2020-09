Piaci nagy helyzet: itt van az ősz, itt van újra, ez tény

Nincs mese, itt van az ősz, itt van újra. Ezt tapasztalhatjuk a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon is. Árubőség van, leginkább az őszi portékákból, de néhány kimondottan tavaszival is találkozhatunk.

Nézzük a tavaszi kínálatot! Fejes saláta 250 forintért, retek, zöldhagyma 200 forintért kapható, bár egyik zöldségfajtából sem túl nagy a kínálat.

Az állandó piaci „résztvevők” közül rengeteg a paradicsom, a TV-paprika (zsákosban is), a burgonya, a hagyma és a leveszöldségek is. Áraik stagnálnak, sőt, a paradicsom és a paprika, mintha egy kicsit lefele ment volna, már 350 forintért is kaphatunk egy kilót. A szőlő és a körte is olcsóbb lett – pedig egész nyáron magasan voltak az áraik –, az előbbiből már 400 forintért is kínálnak egy kilogrammot, az utóbbiból hatszázért. Szilvából rengeteg van a piacon 450 forintért kiváló minőséget kaphatunk, pedig sokáig tartotta magát az, hogy az idén nagyon kevés lesz belőle. Az őszibarack azonban makacs, 850 forint belőle a legolcsóbb.

A dinnye viszont teljesen eltűnt, pedig azért ilyenkor még itt-ott mindig kapható volt. De van még csemegekukorica (150–180 forint/cső) és kovászolni való uborka 450 forinttól, a hozzávaló kapor csokra száz forint.

Megjelentek a különböző csilipaprikák is, az áraik között nagy a szórás. Valahol csak darabra lehet kapni, de ha kilóra számoljuk, akkor ezer forinttól ötezer forintig gondolkodjunk.

Ami feltűnő, rengeteg a virág, élő és mű egyaránt, pedig még odébb van a mindenszentek és a halottak napja is.

Lehet már spájzolni is, hiszen több helyen is láthattunk zsákos krumplit, illetve hagymát. Az árak a tavalyiakhoz hasonlóak. Egy tizenöt kilogrammos zsák a burgonya esetében kétezer-ötszáz, amíg a hagymáéban háromezer forint.

Továbbra is kevés a füstölthús- és a savanyúság­árus, pedig már véget ért a nagy hőség időszaka, elfogadható az időjárás ezeknek a termékeknek. Ami viszont meglepő, láttam gombát, igaz, nem erdeit, csak amolyan otthon is termeszthető csiperkét. Viszont nagyon szép volt, és még ezer forintot sem kértek érte. Bízzunk benne, ez az első lépés volt, és előbb-utóbb visszatérnek az erdei gombák, mert azért az még sem járja, hogy a méregdrága szárított, vagy az ideálistól messze járó fagyasztotthoz kell fordulni, ha az ember egy jófajta ételhez egy jófajta rókagombát, esetleg vargányát szeretne használni.