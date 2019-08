Maratoni lesz a horgászverseny

A Kulcsi Horgász Egyesület szervezésében a kulcsi Hullám utca alatti dunai partszakasz lesz a helyszíne augusztus 17-én, jövő szombaton a felnőttek részére megrendezett maratoni, 24 órás horgászversenynek.

A kezdés augusztus 17-én reggel 8 órakor lesz, s a verseny augusztus 18-án reggel 8 óráig tart majd. A szervező civil szervezet információi alapján a mérlegelést követően, várhatóan 9 órától lesz a verseny eredményhirdetése. A jelentkezési határidő a horgászverseny kezdete előtti szerda, azaz augusztus 14.

A rendezvényen csak érvényes horgászengedéllyel rendelkező versenyzők vehetnek részt. A versenyt rendező Kulcsi Horgász Egyesület szeretettel várja a versenyzők és a támogatók jelentkezését is a kulcsihorgsz@gmail.com címre, valamint a kulcsi Rakov­szky Gazda Boltban is.

A 24 órás kihívás és az éjszakai horgászás önmagában is remek élménynek ígérkező program annak, aki szívesen horgászik, de az egyesület jó vendéglátó módjára finom sült hallal és pörkölttel is fokozza majd a remek hangulatú eseményt.

Vezető képünk illusztráció.