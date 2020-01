Közöttünk él és dolgozik – a térség valós képviselete a tét

Közeleg az időközi választás időpontja, február 16-a, amely Fejér megye kilenc települését érinti. Nagy a tét. Erről beszélgettünk dr. Molnár Krisztiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével.

– Fejér megye gazdaságilag az ország talán három legfejlettebb megyéjének egyike. Ehhez kellenek az értékteremtő vállalkozások, kellenek kormányzati és pályázati források és persze olyan vezetők, tisztségviselők, akik ott élnek és dolgoznak azok között az emberek között, akiket képviselnek.

– Hála Istennek, nem is csak talán, hanem biztosan. Szent István megyéje, a mi megyénk minden fontos gazdasági mutatóban az első három legjobb helyre került az elmúlt ciklusban a megyék összehasonlításában. Jelen választás legfőbb kérdése – véleményem szerint – az, hogy valós képviselete lesz-e ennek a térségnek, vagy sem? Olyan képviselőt választunk-e, aki az itteni emberek között élve őket képviseli, mint amit a képviselő szó önmagában, hagyományos értelemben jelent, vagy pedig egy Budapestről ide delegált jobbikos politikai átutazót támogatunk, aki ezt a pozíciót egyfajta politikai mentőövként kapja. Azt tudom mondani, hogy sajnos az időközi választással érintett nyolc, Fejér megyei vidéki település és Dunaújváros, amiről beszélünk mostoha körülmények között volt az elmúlt időszakban a tekintetben, hogy a térség legutóbbi ország­gyűlési képviselője, Pintér Tamás semmilyen módon nem képviselte politikailag ezeket a településeket. (Pintér Tamás polgármesterré választása miatt kell időközi országgyűlésiképviselő-választást tartani Fejér megye 4. számú választókörzetében – a szerk.)

A helyben lévő polgármesterek egyöntetűen elmondták, hogy nem járt a településeken, és tény az is, hogy a térség országgyűlési képviselőjeként egy alkalommal sem járt a megyeházán, még egy bemutatkozó látogatáson sem. Sőt egyetlen megyei rendezvényen, megyenapon, vagy szakmai egyeztetésen nem vett részt. S ami még súlyosabb, a településfejlesztési pénzekről döntő megyénél egyetlen alkalommal sem próbált fejlesztési forrást szerezni a hozzá tartozó települések számára, pedig őszintén mondhatom, hogy településeink fejlesztésére soha nem látott mennyiségű forrás állt rendelkezésre az előző ciklusban. Vele szemben a megye többi országgyűlési képviselőjével ugyanakkor napi rendszerességgel komoly szakmai viták és egyeztetések zajlanak és zajlottak a hozzájuk tartozó települések fejlesztéseivel kapcsolatban, mind a rendelkezésre álló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), mind pedig a Magyar Falu Program fejlesztéseire felhasználható forrásokról. Ők a dunaújvárosi térség képviselőjével ellentétben azt tették, ami – szerintem – egy országgyűlési képviselőnek a legfőbb dolga, ezért választják meg, azért fáradoztak, hogy minél több fejlesztés történjék a hozzájuk tartozó településeken. Sajnos így a dunaújvárosi kerület nyolc vidéki települése, de mondhatnánk Dunaújváros MJV-t is, nagyon komoly hátrányban vannak.

Én azért járom a megyét, az elmúlt időszakban ezen a nyolc vidéki településen is mondhatni, hogy napi rendszerességgel megfordultam. Számunkra legfontosabb visszacsatolás a választópolgároktól, a lakosságtól érkező visszajelzések. Egyöntetűen elmondják, nem érzik azt, amit a megye másik pontján örömünkre éreznek az emberek, hogy olyan döntések születnének, amelyek ténylegesen a helyben élők igényein alapulnak. Azt, hogy hozzájuk olyan pályázati források érkeznének, amire helyben nagy igény és szükség van. Fejér megye 4-es választókörzetéről beszélünk. A többi választókerületben nem tudok olyan hónapot, hogy ne lett volna szakmai egyeztetés külön-külön és együttesen is a térség ország­gyűlési képviselőjével.

– Mi változhat, ha olyan képviselőjelölt kerül be a Parlamentbe, aki itt él a térségben, és együttműködik a megyei és országos döntéshozókkal?

– Én ezért álltam nyíltan Molnár Tibor iváncsai polgármester, mint független országgyűlésiképviselő-jelölt mögé jelen kampányban, mert én két forgatókönyvet látok. A rosszabb eset az, ha az a jobbikos szivárványkoalíciós jelölt kerül megválasztásra, aki nemhogy azt a korábbi gyakorlatot folytatja, mint amiről beszéltem, hanem még inkább súlyosbodni fog a helyzet, hiszen akiről beszélünk, korábban még csak nem is Fejér megyében élő ember volt. Gyakorlatilag egy budapesti delegált, egy politikai átutazó, aki számára és pártja, a Jobbik számára nyilván a pozíció a fontos és nem a helyi emberek. Ne is beszéljünk róla többet, én nem is szeretnék. Viszont van egy olyan jelöltünk, aki közülünk való, aki mögé be tudtunk állni. Ő az iváncsai polgármester, aki évek óta a térség egyik települését vezeti, aki a környező településekkel kiváló kapcsolatot ápol. Ezt egyébként az összes polgármester is megerősítette. A lényeg az, hogy ő egy közülünk, olyan helyi ember, egy olyan jelölt, aki kiválóan ismeri a térség problémáit és hajlandó, hogy ezt képviselje is.

Aki ott van az emberek között, aki ott él az emberek között és ott is szeretne tevékenykedni. Ilyen képviselőre van szükség mindenhol! Molnár Tibor egy olyan jelölt, aki megválasztása esetén ország­gyűlési képviselőként is hatékonyan fogja tudni képviselni ezt a 8+1 települést, megszüntetve a megyei, vagy kormányzati szinten döntéseket hozókkal, forrásokról rendelkezőkkel való szembenállást, a protest hozzáállást, ami az előző jobbikos képviselőre és a mostani jobbikos jelöltre is jellemző. Szerintem az ilyen szemben álló lényegében a saját lakosságával áll szemben, hiszen ők veszik ennek kárát… Egyébként ennek az ellenpárjaként az is egyértelmű, magától értetődő, hogy az a képviselő, aki jó kapcsolatot ápol a megyei, az országos döntéshozókkal, a kormányzattal, az a településekre sokkal hatékonyabban fog tudni forrást hozni, mint az, aki egyfajta szembenállást valósít meg.

– A hét végi győri polgármester-választás megmutatta, hogy a protest, a valami vagy valakik ellen szavazás hosszú távon nem megoldás, nem mutat előre, nem az építkezést, nem a fejlődést szolgálja. Nem gondolja?

– Fejér megyében a lakosság nagy része úgy gondolja, hogy országosan is jól mennek a dolgok. Úgy érzik a lakosok, hogy itt még az országos átlaghoz képest is jó irányba halad a megye. A tavalyi évben volt egy reprezentatív mérésünk, ami ezt alá is támasztotta. Azt a visszacsatolást kaptuk, hogy a megye lakosságának több mint 90 százaléka azt mondja, hogy szeret a megyében élni, szeret a településén élni és nem szeretne máshol élni. Számunkra ez egy nagyon fontos dolog, hiszen, ha az emberek, az itt élő lakosok úgy látják, hogy rendben vagyunk, akkor szerintem jól dolgozunk. Én azt látom, hogy az emberek békességre és nyugalomra vágynak. Olyan szempontból is, hogy nem szeretnék, ha egy településvezető, egy ország­gyűlési képviselő azért foglalna el egy pozíciót, hogy csatározzon a kormányzattal, a megyei döntéshozókkal, hanem azt szeretnék, hogy egy békés építkezés menne a településükön. Én azt látom, hogy ez a dunaújvárosi, a 4-es kerületet leszámítva megyeszerte összeállt. Nem tudok olyan polgármestert mondani, olyan települést, még ha nem is kormányzati színekben nyert mandátumot, aki ne az együttműködést, együtt dolgozást keresné. Sajnos Dunaújváros képviselete eddig ezt nem kereste.

– A Jobbiknak az elmúlt hétvégén volt a tisztújító kongresszusa. A kortes nyilatkozatokat olvasva nem együttműködésre, hanem az ellenzéki oldalon vezető szerepre törekednek. Miközben országos hegemóniára törekszenek, térségünkben, ezen belül Dunaújvárosban elbújnak a szivárványkoalíció mögé, miközben többször kinyilvánították, hogy nem akarnak Gyurcsánnyal együttműködni. Nem érez ellentmondást?

– A Jobbiknál önmagában nagyobb ellentmondás nincs. Egy párt, amely Gyurcsány Ferenc ellenében jön létre nemzeti érdekek mentén, majd Gyurcsány Ferenc támogatásával, aláhódolva próbál pozíciókat szerezni. Ez jól mutatja azt, amiről beszéltünk, hogy itt gyakorlatilag ejtőernyős szerepben próbálnak pozíciót szerezni jobbikos képviselők, a pénzért és a hatalomért mindenre képesek. Véleményem szerint, már magán a dunaújvárosi helyhatósági választáson is ez volt, hiszen ahogy láttuk, Pintér úr már nem kimondottan Jobbik színekben indult a választásokon, hanem olyan összellenzéki, számunkra értelmezhetetlen szivárványkoalíciós összetételben, ami már a politikai túlélésre való szándékot mutatja. A választópolgárok azonban bölcsek, s idővel minden a helyére kerül. Még azon sem lepődnék meg, ha a 2022-es választáson az 5 százalékos küszöböt sem érnék el, ahogy Fe­jér megyében gyakorlatilag politikai értelemben már meg is szűntek.

– Számukra létkérdés a mostani választás.

– Személyes politikai ambíciójuk és egzisztenciális létük miatt ezek olyan pozíciók, amelyek nem arról szólnak, amiről kellene, mint amit egyébként az iváncsai polgármesternél látok, hogy ő szeretné képviselni az ott élőket, a településeket, értük kíván dolgozni. A Jobbiknál szó sincs erről. Az a jelölt, aki most bejelentkezik és nagyívű gondolatokat fogalmaz meg, azelőtt be sem tette a lábát a településekre, pedig lett volna módja rá. Ez sok mindent elárul. Szerintem ennek a választásnak az az igazi tétje, hogy olyan embert válasszunk, akinek az a célja, hogy képviselje a településeket, az ott élőket, ismerve a mindennapjaikat és problémáikat, ott élve, közöttük élve. Vagy egy olyan embert választunk meg, aki ezt a pozíciót egyfajta politikai mentőövként kapja, illetőleg, ha nyer is, akkor az a célja, hogy a kormányzattal és mindennel való szembenállásként ezt a pozíciót felhasználja.

A legrosszabbul így a települések és az ott élők fognak járni ebben az esetben, hiszen azok a források – amelyek az elmúlt időszakban mehettek volna ezekre a településekre, tekintettel arra, hogy nem volt valós képviseletük és nem volt, aki értük kiálljon és aki értük küzdjön – máshova mentek. Más településeken pedig örömmel és köszönettel fogadták ezeket a forrásokat. Egy település fejlesztése csak akkor tud jól és gyorsan működni, ha összhang van a helyi szinttől kezdve, a polgármestertől a képviselőkön keresztül, a megyei és országos döntéshozóig. Az együttműködés kulcs­szereplői a Fejér Megyei Önkormányzat, a Megyei Kormányhivatal, amely a hatósági oldalról a középszint, a miniszterelnöki és a miniszteri biztosok és maga Magyarország Kormánya. Molnár Tibor részéről megvan a szándék a hagyományos értelemben vett képviseletre, a másik oldalról pedig más szándékot látok.