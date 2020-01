Fakivágás és légszennyezettség

Előfizetőnk, egy nyugdíjas, egykori vasműs vezető nyílt olvasói levélben fordult lapunkhoz. Levelét kérésének megfelelően annak tartalmát nem csorbítva közöljük.

Aktuális kérdésekre pontos, precíz korrekt válaszokat vár ténylegesen a felelősöktől és érintettektől.

Témák, kérdések:

1. A 2020. január 16-án megjelent Jogszabályellenes a platánsor kivágása? című cikket olvasva – bár korábban is felmerült a kérdés bennem, hogy biztosan jogszabályellenes –, most kiderült, hogy tényleg az!

a./ Ki rendelte meg Dunaújváros MJV polgármesteri hivatala nevében az összes platánfa kivágását (bocs! egy „mementó emlékműnek” szánt kivételével), és melyik cégtől (cégnév, aláírás, pecsét), azaz a szerződés nyilvánossá tétele.

b./ Az a több száz mázsa fa (de lehet, hogy megközelíti az 1000 mázsát) hová tűnt? Ki értékesíti vagy értékesítette részben tűzifaként vagy éppen kerti bútorként?

c./ Mivel szerintem minden „igazi” dunaújvárosi lakosnak fáj a szíve és a lelke emiatt (elnézést) „VANDÁL”, nem kellően megalapozott döntés miatt, ezért a felelősöket szigorúan meg kellene büntetni!

d./ Jómagam 75-ik életévemet töltöm, gyermek voltam, amikor telepítették a platánfákat.

e./ Nyílt közvélemény-kutatást kellene indítani, hogy mi a véleményük a dunaújvárosi lakosoknak a városvezetés első „akciójáról”, kiemelten kezelve azt, hogy mi a véleménye a „régi” Vasmű út lakóinak az ott működő vállalkozásoknak, boltoknak és azoknak, akik a platánfák árnyékában szerettek sétálgatni?

2. Kálló országgyűlésiképviselő-jelölt úr jelöléséhez kapcsolódóan:

a./ Hányszor járt Kálló úr jelölése előtt Dunaújvárosban (mikor?) és a 4. sz. országgyűlési választókörzet városaiban, faluiban, községeiben mikor és kikkel tárgyalt korábban?

b./ Mennyire ismeri és ismerte a régió megoldásra váró problémáit? Vagy csak most a biztos nagyvállalkozói pénzügyi háttérrel rendelkező segítséggel járja be (szerintem először) a számára eddig ismeretlen régiót, plakátoltatva, ajándékokat osztogatva, standolva.

c./ A 2020. január I. évfolyam 2. szám kampánylapjában többek között írja tegező viszonyban: Engem ne tegezzen!

Pontos idézet: „Sokat aggódtok a levegő szennyezettsége miatt is.” „Tudnotok kell róla, hogy már elindult a tárgyalás a Vasmű (már elnézést, de ISD Dunaferr) és a város vezetése között egy déli bekötőút megépítése miatt, mely csökkentené a kamionforgalmat és a szennyezettség szintjét Dunaújvárosban – higgyétek el, folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél hamarabb, minél tisztább levegője legyen a városnak.”

Ha Kálló képviselőjelölt úr szerint a levegőszennyezettség megoldása abban rejlik, hogy azt a déli bekötőút meg fogja oldani, akkor ez nevetséges.

Dunaújvárosban ugyanis a kokszoló, a kohó, az érctömörítő, az acélmű, a konverter – és még sorolhatnám – környezetszennyezése a komoly probléma, és nem az, hogy a kamionok ma behajtanak az ISD Dunaferr II-es és III-as kapujához a Papírgyári úton, ahol egyébként lakott terület sincs!

(A szerző neve és adatai a szerkesztőségben, a válaszokat is ide várja.)