Boldog délutánt tartottak ismét

Hagyományaihoz híven október 23-án, szerdán délután 15 órától ételosztást tartott a Boldog Délután civil közössége a belvárosban, a Corner Café Dózsa mozi felé nyíló egységénél.

Bartalos Norbert, a Boldog Délután alapító-szervezője lapunknak elmondta:

– Kétszázötven adag csülkös babgulyással készültünk, mellette frissen sült fánkot és forró innivalót kínáltunk a rászorulóknak. Örömmel tölt el, hogy nálunk is egyre többen jelentkeznek, tenni és segíteni akarnak. Most már a karácsonyi ajándékokat szervezzük, ezúttal is szeretnénk segíteni hátrányos helyzetben lévő családoknak, hogy minden fa alatt legyen egy igazi ajándék.