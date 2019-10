A miniszterelnökkel egyeztetett Dunaújváros polgármestere

Cserna Gábor, városunk polgármestere a keddi napon találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel. A polgármestert a megbeszélés részleteiről és az önkormányzati választásokról is kérdeztük.

Cserna Gábor, Dunaújváros MJV polgármestere kedden találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel. A polgármester lapunknak elmondta, hogy nagyon örült a lehetőségnek. A miniszterelnök által kezdeményezett megbeszélésről – amelyen részt vett dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke is – elmondta, hogy a miniszterelnök kíváncsi volt arra, hogy 2016 májusa óta, amikortól a Modern Városok Program Dunaújvárosban beindult, hol tartanak, mi a jelen és melyek a jövőbeli elképzeléseik.

A Modern Városok Programról

A polgármester tájékoztatta a miniszterelnököt arról, hogy mi valósult meg ebben a ciklusban, kiemelve a járási hivatalt, hogy milyen örömteli volt annak átadása, különösen annak fényében, hogy honnan hová is jutottak. Az élményfürdő kérdése is megoldódott azzal, hogy az állam visszavásárolta azt, és felújítása után a dunaújvárosiak egyik közkedvelt közösségi tere is lett, kiegészülve mára a gyógyászati, rehabilitációs központ használatbavételével. Szóba került a Fabó Éva Sport­uszoda felújítása, összekötve egy vízi- és sportcentrum lehetőségével, illetve a Szalki-szigeti szabadstrand. A miniszterelnök igazán sportszerető emberként kíváncsi volt a dunaújvárosi sporteredményekre is. Rákérdezett a jövőbeli elképzelésekre, amelyekkel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy bőven van még feladat a Modern Városok Program keretében, gondoljunk csak az elektromobilitásra, az elektromos autóbuszokra, vagy épp az uszodafejlesztés következő ütemére, a wellness-szálló megépítésére.

A Dunaferr-ről

Egy másik nagy téma volt a Dunaferr vállalatcsoport kérdésköre. Egy biztos, mondta el a polgármester, most már látszik az, hogy a Dunaferr menedzsmentje nem mond igazat akkor, amikor azt állítja, hogy a környezetszennyezés kapcsán minden rendben van. Ahogy a polgármester fogalmazott, mi élünk itt, mi szívjuk ennek a városnak a levegőjét, amely vitathatatlanul szennyezett. A miniszterelnök egyértelműen partner volt abban, hogy a Dunaferr kérdésköre rendezésének a kulcsa az, hogy a munkahelyek megtartása mellett minél előbb nemzeti tulajdonba kerülhessen ismét a vállalatcsoport, amellyel kapcsolatban a tárgyalások meg is indultak.

A Városi Tőkealapról

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából Városi Tőkealapot, azaz tematikus vállalkozásfejlesztési alapot indított az MFB Csoporthoz tartozó kis- és középvállalkozások tőkefinanszírozásával foglalkozó MFB Investment Zrt. ezúttal Székesfehérváron ötmilliárd forintos keretösszeggel. Ez vállalkozásfejlesztésről, gazdaságfejlesztésről és nem támogatási konstrukcióról szól. A tőkealap több éve működő, helyi kis- és középvállalkozásoknak biztosít fejlesztési lehetőséget. Eddig két helyen született ilyen megállapodás, Debrecenben és Székesfehérváron. A Városi Tőkealap ez utóbbi bejelentésén jelen volt Veszprém és Dunaújváros polgármestere is. Cserna Gábor hiánypótló lehetőségnek nevezte ezt a konstrukciót, amely ösztönzi azon kkv-k fejlődését, amelyek helyben teremtenek munkahelyeket, élénkítik a helyi gazdaságot és helyben fizetnek iparűzési adót. A polgármester lapunknak elmondta, hogy az MFB a választások után továbblép a térségben. Úgy fogalmazott, hogy ami jó Székesfehérvárnak és Fejér megyének, az jó Dunaújvárosnak is, és bízik abban, hogy helyben is megvalósulhat majd ez a hiánypótló lehetőség.

Sportolj, Dunaújváros!

A Sportolj, Dunaújváros! program a polgármester megfogalmazása szerint – amelynek ő fővédnöke – „őrült jó lehetőség”, ezúton is gratulál a szervezőknek. Bízik abban, hogy a nemzet sportvárosában ez egy hagyományteremtő esemény lesz, ami megmozgat a legkisebbektől, az óvodásoktól kezdve az iskolásokon keresztül a felnőttekig nagyon sok embert. Örül annak, hogy ez egy igazi közösségi esemény lesz, amelyhez délután és este koncertek is kapcsolódnak. A Punnany Massif együttest, amely az esti szabadtéri koncert fellépője lesz, ő is kedveli. Reméli, hogy ezen a napon az időjárás is kegyeibe fogadja a rendezvényt, hogy egy nagyszerű napot tölthessünk el délelőtt a sportcsarnoknál, illetve délután a Városháza téren.

Önkormányzati választásokról

Az önkormányzati választások kapcsán elmondta, egy választási kampány kemény, kihívásokkal teli és fárasztó mindenfajta értelemben. Kiemelte, nagyon sok aktivistájuk dolgozik kint terepen, nagyon bizakodó, jók a visszajelzések. Úgy érzi, hogy a városukat szerető polgárok élnek itt, és reméli, hogy az elkezdett fejlesztések folytatására szavaznak majd vasárnap az önkormányzati választáson.