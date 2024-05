Az elnök úgy fogalmazott, mára bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt április 20-óta, 18 nap alatt Fejér vármegye összes választópolgára tekintetében (kivéve a két megyei jogú város lakossága) nem tudott 1154 darab érvényes aláírást összegyűjteni és vármegyei listát állítani Fejérben, így nem indulhat a június 9–i vármegyei közgyűlés választáson. Viszonyításképpen, a Fidesz-KDNP április 20-án reggel vette fel a vármegyei íveket és fél nap múlva 3600 aláírást adtak le a vármegye lista vonatkozásában.

- Persze, hallottuk a tiszai kommunikációt, meg van nekik a kellő számú aláírás, de kiderült számukra, hogy "beépített emberek kerültek a listájukra, ezért nem adják le"…Az igazság ezzel szemben az, ha már Tisza, csúnyán befürödtek! Az elmúlt hetekben, a közterületeken találkoztunk a “Pestről vidékre leutazott” (bár mi "Vidékiek” nem szeretjük ezt a lenéző hozzáállást, s ez már a szintén így gondolkodó Márki-Zay Péternek sem használt, utódjának sem fog…) gyűjtőikkel, akik folyamatosan panaszkodtak, hogy (a médiumokban áradó kreált tömegképek és "lájk-áradat" ellenére) nem kellőképpen gyűlnek az aláírások, nem lesz meg a lista. Persze olyan is volt közöttük, aki nyíltan azt mondta, ezt azért sajnálja leginkább, mert minden egyes aláírásért 2000 Ft-ot- fizetnek neki! Ugye, egy szegény most induló új formáció, csupa önzetlen önkéntesség, támogatók és pénz nélkül…- olvasható dr. Molnár Krisztián bejegyzésében.

Tisza tehát nincs és nem is lesz Fejér vármegyében - van viszont egy Velencei-tavunk, amelyről az elnök megjegyezte, hála Istennek a sok csapadékért, valamint a sok szorgos kéznek és embernek, akikkel a közelmúltban szeretett tavunk vízszintjének-emeléséért dolgoztak közösen, a tó vízszintje rég nem látott optimális magasságban, 145 centiméteren áll.

- Attól persze én sem tartok, hogy a földrajz érettségire készülő fiataljainkat Fejérben kicsit is megzavarta volna a nálunk "tájidegen", egyébként csodálatos folyó vármegyénkbe citálása, de ahogy láthattuk, politikai értelemben sem mindig úgy alakul minden, ahogy az általunk is nagyon szeretett, s a világ legszebb fővárosának tartott Budapestről páran (politikai céljaik elérése okán, túlzott önbizalommal telve) előre kijelentik. Vármegyénkben nincs árvíz-veszély, csupán egyeseknek nagy volt az úri mellény, de a "Vidéki Ember" tudta, kire kell adni támogató aláírását és tudja, hogy kiben bízhat, és ezért kinek adja megtisztelő szavazatát június 9-én. Fejérben is Csak a Béke, csak a Fidesz-KDNP!- tette hozzá az elnök.