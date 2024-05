Ez a móriczos kiállítások sorában már a harmadik, ugyanis két móriczos tanárnak már nyílt tárlata ebben a sajátságos kiállítótérben, most pedig bizonyosságot nyert, hogy nem csak a tanárok kreatívak az iskolában, hanem a tanítványok is. A köszöntőbeszédet Szigethy Adrienn, az iskola igazgatója mondta, de egy ünnepélyes megnyitás muzsika nélkül nem létezik a Móriczban, úgyhogy a legkisebbek, a másodikos nebulók mutatták be furulya és énektudásukat önállóan, Németh Irma felkészítésében, több szólamban is, majd a nyolcadikos fiúkórus Kalotaszegi népdalcsokrot énekelt.

Fotó: Ihász Martin

A fiatal alkotókat, Balogh Dorottyát, Gubán Hannát, Tönkő Mátét, Tumpek Hannát és Vámi Milánt tanítójuk, Murányi Beáta mutatta be, akinek a szárnyai alatt kezdték el tehetségüket kibontakoztatni. A kiállított műveket és az alkotókat Zsinka Gabriella, a Kortárs Művészeti Intézet művészeti vezetője elemezte a hallgatóságnak nagy szakértelemmel.

Fotó: Ihász Martin

Egy nagy tisztesség ezen az eseménysorozaton bármilyen formában jelen lenni és egy kicsit most már „vertigo” érzés is, mert csak kapkodjuk a fejünket, hogy mennyi minden hatás ér és micsoda regiszterek pörögnek, milyen összművészeti együttműködések születnek, micsoda generációs sokszínűség villan meg ebben a városban, ami alapkarakterét tekintve soha nem hordozta a tenyerén a művész ambíciókat magában bontogató figuráit – fogalmazott. Olyan művek jöttek ki a fiatalok kezéből, amik nagyon jó impulzusokat váltanak ki, nagyon jó energiákkal bírnak és nagyon jó üzeneteket hoztak számomra szakemberként.