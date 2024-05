Szerdától ismét Szegedre és a Maty-érre figyel a sportág, ahol az európai olimpiai pótkvalifikációs gyorsasági világkupát rendezik meg. Az első két nap a kvótaszerző futamok lesznek a programban, Hajduék pénteken délelőtt mutatkoznak be a C-2 500 méteres táv előfutamai során.

A DKSE sportolója erre az idényre Fekete Ádám helyett – ő tavaly Korisánszky Dáviddal szerezte meg a kvótát az országnak – Adolf Balázzsal térdelt össze, s bizony többeket meglepve, magabiztosan húzták be a szolnoki válogatót, ahol Feketéék csak negyedikek lettek.

– Természetesen nagyon örültünk ennek az eredménynek, azt éreztük, hogy edzéseken jól megyünk, csak azzal nem voltunk tisztában, ez mire lesz elég az ellenfelekkel szemben. Úgy számoltunk előtte, ez olyan verseny lesz, ahol a legjobbakkal nagy meccsben kell lenni, ehhez képest nagy fölénnyel nyertünk. Ezem azért meglepődtünk, viszont jó visszaigazolása a munkánknak.

Tudjuk azt is, tettünk egy lépést az olimpia felé, azonban a továbbiakban éppen ez tesz alázatossá minket, hogy továbbra is így csináljuk a munkát

– kezdte Hajdu Jonatán, aki beszélt arról is, mi alapján állt össze az új páros.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A tavalyi világbajnokság után három név is szóba került, Molnár Gergely, a DKSE edzője mellett Németh Szabolcs is bekapcsolódott a kiválasztásba. Utóbbi a Merkapt-Mekler SE vezetőedzője, akivel szintén együtt dolgozik, az edzéstervezést ő végzi, amelyek nagy részét Jonatán a dunavarsányi olimpiai központban teljesíti, a többit pedig Dunaújvárosban.

– Balázsra már gondoltam korábban is, de úgy voltam vele, ő biztosan az ezer egyesre fog fókuszálni. Aztán Hüttner Csaba szövetségi kapitány ötlete volt, hogy tegyünk egy próbát, akkor mondtam, mindig is rá gondoltam új társként, s végül ő is rábólintott erre a közös munkára.

Ami a világkupát illeti, ez szintén egy állomása lehet az olimpiai kiválasztásnak, de Hajduék ugyanúgy állnak neki, mint a szolnoki versenynek. Azaz, most a nemzetközi mezőnyben nem tudják még elhelyezni magukat, erre most lesz lehetőségük először, az előfutamok során viszont már kapnak egy képet.

Szeretnénk olyan pályát menni, remélhetőleg a döntőben, ahol kiadunk magunkból mindent, ami bennünk van, meg tudjuk mutatni.

– Úgy mentünk Szolnokra, hogy az előtte lévő hat hét elrepült, most is pillanatok alatt itt a következő kihívás, de csak a világkupára szabad koncentrálni, hogy az jól sikerüljön. Persze, lehet az olimpiára gondolni, de az oda vezető úton még akad bőven tennivaló.