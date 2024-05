Vajda Attila 2024-ben is forgalomnövekedésre és a jövedelmezőség további javulására számít, de a cégcsoportnak újabb kihívásokkal kell szembenéznie, ugyanis a 2023. második felétől a cellulóz árak lassú növekedésnek indultak, ami 2024 első negyedévében is folytatódott. 2024 első negyedéves eredményei hasonlóan alakultak, mint 2023 negyedik negyedévében, folytatva a pozitív trendet. A vállalatvezető beszámolt arról is, hogy a korábban lelassított beruházások felpöröghetnek, 2024-ben a cég külpiaci pozícióinak erősítését és újabb kapacitásnövelő beruházást terveznek, tovább javítva a cégcsoport közép- és hosszútávú kilátásait.

A magyar tulajdonú, 25 éves cég hazai kumulált konszolidált forgalma 2023-ban meghaladta a 88 milliárd forintot, a norvégiai leányvállalaté pedig 17 milliárd forintot tett ki, így a csoport 105 milliárd forintos éves, a kumulált konszolidált árbevétele 7 %-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Mindez 8,5%-os volumencsökkenést eredményezett a belföldi piacon, miközben az export értékesítés volumene 15%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A cégcsoport a termékek átlagos bruttó értékesítési árát közel 10%-kal tudta növelni – számolt be róla Vajda Attila. Az EBITDA így 10,6 milliárd forint, míg az adózás előtti eredmény pedig 6,3 milliárd forint volt a teljes vállalatcsoport tekintetében.

A hazai háztartási papírpiacról Vajda Attila elmondta, hogy a piac átlagos évi növekedése 2023-ban értékben még 18% növekedést mutatott, de volumenben ez már 9% csökkenést jelentett. A kiskereskedelmi forgalom – így a higiéniai papírtermékek kereslete – csökkent Magyarországon. Beszámolt róla, hogy a fogyasztásban a legnagyobb részarányt továbbra is a toalettpapírok tették ki (56%), ezt követték a papír zsebkendők (22,4%) és a háztartási papírtörlők (21,6%), a sort a papírszalvéták zárták. A toalettpapírok esetében a vásárlók a háromrétegű és nagyobb, akár 16-24 tekercses csomagokat részesítették előnyben.

A piacvezető higiéniai papírgyártó vállalat vezetője szerint a papírpiac egészén belül a háztartási papír szegmens viszonylag stabilnak mondható, mert az ide tartozó termékek megszokott eszközei a háztartások mindennapjainak, csaknem kicserélhetetlen termékeknek tekinthetők. Hozzátette: az elmúlt időszak inflációs hatásai következményeképp a fogyasztók ár-érzékenyebbek lettek, és egyre nagyobb figyelmet szentelnek az akcióknak, ezért a fogyasztói árérzékenység valamelyest visszaszorította a környezettudatos szemléletet is.

Az ügyvezető igazgató a vállalatcsoport kedvező eredményei mögött álló, hatékonyságot növelő, energiaszükségletet csökkentő intézkedések, beruházások között sorolta fel a zöldtechnológia és a megújuló energia növekvő részarányát a cég energiamixében; az alappapír és késztermék gyártásnál keletkező hulladék 100%-os újrahasznosítását; a vízfelhasználás csökkentését. Ennek köszönhetően sikerült mérsékelni az energiaárak hatását, a cellulóz áremelkedésének következményeit pedig a saját alappapír-gyártás növelésével enyhítették. Vajda Attila hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10 évben mintegy 40 milliárd forintot fordítottak arra, hogy a higiéniai papírgyártás és a cég üzemeltetése a legkörnyezetkímélőbb, fenntartható technológiákkal valósulhasson meg. Példaként említette, hogy a saját előállítású alapanyag biztosításával - a kieső szállítások révén – jelentős, évi mintegy 400 ezer liter üzemanyag-megtakarítást értek el. Csökkent a működéshez kapcsolható szén-dioxid-kibocsátás és fenntarthatóbb lett a gyártási folyamat: 1 tonna alappapírt akár 26%-kal kevesebb villamos energiával és 70%-kal kevesebb víz felhasználással állítanak elő, mint a korábbi technológiával működő átlagos papír üzemek. Az ipari termelő vállalatok közül elsőként közzétett környezetvédelmi, társadalmi felelősségvállalási és vállalatirányítási (ESG) jelentésükben pedig vállalták, hogy a cég 2030-ig 20%-kal tovább csökkenti vízfogyasztását, 50%-kal növeli a megújuló energiák használatát és 2050-re a működése karbonsemlegessé válik. Ezek a lépések is hozzájárultak ahhoz, hogy a cégcsoport rendkívüli eredményeket ért el és meg tudta tartani több, mint 700 munkavállalóját.

Vajda Attila beszámolt róla, hogy a Vajda-Papír Csoport az elmúlt években megerősítette pozícióit a skandináv piacon is. Norvégiai gyára, a Vajda-Papír Scandinavia AS az egyetlen magyar tulajdonosi kézben üzemeltetett napi fogyasztási cikkeket előállító és exportáló vállalat Norvégiában, 2023 júniusában ünnepelte alapításának 10. évfordulóját. A skandináv piacban rejlő jó lehetőségek további kihasználása, a cég régiós jelenlétének és exporttevékenységének erősítése érdekében a Vajda-Papír további beruházásokat, fejlesztéseket és piacbővítő lépéseket fontolgat.

2023-ban a Vajda-Papír aktív szerepet vállalt a papíripari képzés újraindításában, fejlesztésében, és 1,4 milliárd forintot fordított az alkalmazottak képzésére, hiszen a hatékonyság növeléséhez megfelelően képzett munkavállalókra is szükség van. Ennek köszönhetően 2023-ban a vállalatnak ítélték oda „Az év legnagyobb volumenű képzési programja díjat” – emelte ki, és megjegyezte, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) közös elismerése is bizonyítja, hogy a vállalat jó úton halad, amikor a termelés növelése mellett különös gondot fordít a környezetvédelemre, az edukációra és a jelentős tapasztalattal és iparági szakértelemmel rendelkező munkavállalók és vezetők megtartására. Mindezzel egyben hozzájárul a térség munkahelymegtartó erejének növeléséhez és a régió fejlődéséhez, a papíripar hozzáadott értékének növeléséhez.

Vajda Attila beszámolt róla, hogy a vállalat alapanyaggyártása 2023-ban már egész évben teljes kapacitással működött, amelynek csaknem 20%-a export piacokon került értékesítésre. Kiemelte: bízik benne, hogy az export- és a belföldi piacon is keresleterősödés várható, a reálbérek emelkedése és a GDP bővülése a higiéniai termékek iránti keresletet is növeli. A javuló kilátásokat tükrözi az is, hogy tavaly novemberben a Scope Ratings GMbH megerősítette a Vajda-Papír "B" kibocsátói hitelkockázati besorolását, és negatívról stabilra javította a besorolás kilátását - mondta Vajda Attila. Az ügyvezető emlékeztetett, hogy a 2022 nyarára elkészült 16 milliárd forintba kerülő gyárbővítéssel Európa legnagyobb higiéniai papírgyártó kapacitása jött létre Dunaföldváron, a fejlesztést a magyar kormány 5,5 milliárd forinttal támogatta. Megjegyezte, hogy a beruházást - az ipari vállalatok közül elsőként - zöld kötvények kibocsátásával is finanszírozták, 9,9 milliárd forint értékben.

Az idén negyedszázados piacvezető higiéniai papírtermék gyártó, a 100 %-os magyar családi tulajdonban lévő Vajda-Papír a hazai kereslet 55-60%-át állítja elő, a termelés 60%-át szállítja külföldre. Az európai országok mellett Ázsiába, sőt a Karib tenger térségébe is eljutnak az Ooops! márkanevű termékek a hazai gyáraikból. A Vajda-Papír csoportszinten több mint 700 munkavállalót foglalkoztat.