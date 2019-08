A kisvárosi iskola pozitívuma: itt mindenki ismer mindenkit

A patinás iskolaépület Adony város központjában, a templom mellett található. Mindig is iskolaként működött az 1900-as évek elején épült létesítmény, amelyet két ütemben felújítottak és bővítettek.

A szeptember közeledtével a Dunaújváros környéki iskolákat, óvodákat és bölcsődéket látogatjuk meg, és arról érdeklődünk, hogyan készülnek az új tanévre.

Elsőként az adonyi iskolaigazgatót, Orthné Horváth Mariannát kérdeztük. Már 2008 óta irányítja az iskola mindennapjait. Bár eredendően dunaújvárosi illetőségű, mára azonban már adonyi patrióta, a településen él családjával.

A tornacsarnok, a termek, az udvari padok festése a szülőknek köszönhető

Az adonyi iskola tanulmányi átlaga évek óta 4,2. Megközelítőleg 320 diák kezd szeptemberben az intézményben. A 33 főállású pedagógus mellett sok óraadó tanár dolgozik, de van gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus is.

A művészeti iskola három művészeti ágat fog össze, a zenét, a táncot és a képzőművészetet. Adonyban magyar–angol két tannyelvű oktatás is zajlik. Minden évfolyamból két osztály van, az átlaglétszám 20-22 fő. A 16 osztály minden tantermet kihasznál, az alkotóházat, de még a szertárakat is, amelyeket a felmerülő igények alapján praktikusan csoportszobákká alakítottak. Informatikai tantermünkben 24 tanulói gép várja a gyerekeket, minden tanteremben interaktív tábla segíti az oktatást. Alkotóházukban saját égetőkemence, de külön balett-termük is van.

– A látszólagos nyugalom ellenére két párhuzamosan futó felújítási projekt is zajlik az iskolában. Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való kapcsolattartásra, mert a szülői támogatást nagyon fontosnak érezzük. Nem csupán az órai felkészülésben való segítségre korlátozódik ez, hanem társadalmi munkában, de akár egy verseny logisztikájának kivitelezésében is számíthatunk az adonyi szülőkre. A jelenleg futó projektek jelentős részben, a szülőknek köszönhetőek, hiszen a tornacsarnok, nyolc tanterem és az udvari padok festéséhez szükséges alapanyagok a Hankook alkalmazottjai részére meghirdetett, és elnyert pályázat eredményei, de az udvari tereprendezés és a 300 négyzetméter terület térkövezése is a szülők segítségének köszönhető.

A patinás épület az 1990-as évek végén épült, ezt aztán két ütemben felújították és bővítették

– Az elkövetkező tanévet tankerületi pályázat­ból nyert SMART táblákkal, több új hangszerrel, köztük egy pianínóval kezdhetjük. Az adonyi iskolára is jellemzőek a vidéki iskolákat jellemző pozitívumok, hogy családiasabb, személyesebb a hangulat, hiszen a kis közösségben mindenki ismer mindenkit – mondta el lapunknak Orthné Horváth Marianna, az adonyi iskola igazgatója.