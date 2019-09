A Győry-kastéllyal és a környező parkkal kapcsolatos előadásokat tartottak

Újabb példánya jelent meg a település értékeit bemutató füzetnek. Ehhez kapcsolódóan faültetésre és a kastély parkjának múltját ismertető előadásokra is sor került.

Érdekes és értékes eseményt szerveztek szeptember 20-án a Győry-kastélynál. A Perkátáért Közalapítvány támogatásának köszönhetően a kastély parkjában megtalálható fafajtákat ültettek. A faültetés mellett még egy programmal készültek a szervezők az érdeklődőknek: a Perkátai Értéktár füzet újabb, immár hatodik kiadványának bemutatójára is sor került.

A kastély mögött kezdődő eseményen elsőként Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A polgármester beszédében elmondta, hogy mindig is kiemelt cél volt megőrizni a kastélykertet. Elmondta, hogy hét fát ültettek el a helyszínen, s az utolsó fa névtábláját Rajcsányi László, az ötlet gazdája fogja felrögzíteni annak tartójára. Hozzáfűzte még, hogy a kutatások során kiderültek, hogy a kastélybeli fák őshonos fák voltak.

– Egy útnak a kezdete ez a mai délután, amelyért nagy köszönet jár a Perkátáért Közalapítványnak, valamint Rajcsányi Lászlónak, dr. Baráth Károlynak és Nagy Józsefnek a kutatómunkájukért – zárta beszédét a polgármester.

A tábla felfúrását követően a perkátai Értéktárfüzet legújabb példányának bemutatójára került sor, amely a Győry-kastély és parkja címet viseli, és az ezzel kapcsolatos előadások kezdődtek el a díszteremben.

Az első előadó Rajcsányi László volt, aki ismertette, hogyan is nézett ki a kastély és környéke a múltban. Bemutatott a látogatóknak egy térképet az 1782-1785 körül alkotott katonai felmérésről, amely az épületet újként említette, noha akkor már 50 év is eltelt a felépítése óta, illetve ismertette annak további bővítési, felújítási fázisait, egészen a legutóbbi 2016-ban zárultig. Ezután Bogó Anikó, Perkáta alpolgármestere az épület feltárásának és felújításának folyamatát mutatta be a közönségnek. Beszélt az építkezés menetéről, és a munkálatok során történt „apró” meglepetésekről, például az egyik teremben a falból kibontott konyháról.

Az előadások sorát dr. Baráth Károly bemutatója zárta, aki a nemesi kertek kialakulását, stílusát mutatta be, valamint az egykor országosan elismert perkátai kertészet csodáiról is tájékoztatta a jelenlévőket. Beszélt továbbá arról is, hogy összefogással újra szebbé lehet varázsolni a kastély parkját, amelynek első lépése a kiadvány kiadásával és a faültetéssel megkezdődött. A rendezvény ezt követően kötetlen beszélgetéssel és fogadással zárult.