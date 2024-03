A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia csepeli komplexumában beszámoló és egyben tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Birkózók Szövetsége pénteken – számolt be róla az MBSZ honlapja. Az eseményt a sportági vezetés tagjain túl megtisztelte jelenlétével Gyulay Zsolt, a MOB elnöke, valamint Baji Balázs, a Nemzeti Sport Ügynökség sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató-helyettese. Németh Szilárd, az MBSZ elnöke is köszöntötte a közgyűlés tagságát, majd a küldöttek elfogadták a 2023. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót, a 2024. évi költségvetést, majd az alapszabályt is módosították.

Ezt követően a küldöttek – köztük a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület képvielői – ellenszavazat nélkül újabb öt évre elnökké választották a posztját 2015 januárja óta betöltő Németh Szilárdot. Az elnökségi tagságra 49 tagszervezettől 53 főre érkezett ajánlás, 28 jelöltnek lett meg a szükséges tíz, közülük választhatott a közgyűlés. Az elnökségbe ismét bekerült Mátyás Gábor a DKSE ügyvezető elnöke, aki szintén újabb öt évre kapott bizalmat.