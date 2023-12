Felmerül a kérdés: miért Jászberényben játssza le hazai meccsét a DAB a BJAHC ellen? A válasz egyszerű. A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) évekkel ezelőtt indította el a családi nap programját. A kezdeményezés célja az volt, hogy egy Erste Liga-meccs igazi családi programmá váljon. Továbbra is kiemelt cél, hogy minél több néző legyen a mérkőzéseken, ezért vonzó, családbarát programokat kínál az MJSZ annak érdekében, hogy növekedjen a szurkolói bázis. A családi nap keretében olyan helyekre is elviszik az első osztályú jégkorongot, ahol alacsonyabb szinten űzik a sportágat, vagy ahol most ismerkednek meg vele. Az egész napos programban többek között szerepel Xbox-, gyereksarok, valamint buborékhoki, és lehet gyakorolni a kapura lövést – lőpadon.

A DAB egy öt vereséges széria után van, ezért ráférne a csapatra egy siker. Legutóbb hazai pályán a FEHA19-től úgy kapott ki 1-0-ra, hogy helyzetek sokaságát hagyta ki, és több gólos győzelem helyett lett az egygólos vereség. A BJAHC-val legutóbb Dunaújvárosban találkoztak a Bikák, a vendégek 4-0-ra nyertek.