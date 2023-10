Hetler Ádám újpesti nevelés, ott lett MOL-ligás játékos, viszont nyáron már mint edző érkezett Jászberényből Dunaújvárosba. Egyértelműen azzal a feladattal bízták meg a DAB vezetői, hogy az elmúlt években gyengélkedő ifjúsági (U18) és junior (U21) csapatokat felrázza, eredményesebbé tegye. Az eddig teljesítmény biztatónak tűnik a jövőt illetően. Igaz, a változáshoz az is kellett, hogy új játékosok érkezzenek a csapatokhoz. Először hazahoztak Érdről, a Kárpáti Farkasoktól három dunaújvárosi nevelésű ifjúsági válogatottat, Léhi Kristófot, Kuminka Zsombort és Nagy Benjamint. Valamint körülnéztek a nemzetközi piacon, és néhány ukrán hokis szerződtetéséről döntöttek. Ennek a lépésnek a fontossága, hogy a háborús helyzet miatt az ukránok nem számítanak légiósnak.

Az U18-as csapat eddig öt mérkőzést játszott, és mind az ötöt megnyerte, így a kvalifikációs A-csoportban vezeti a tabellát.

A DAB eredményei: Győri UNI ETO–DAB 1–5, DAB–FTC 5–2, Kárpáti Farkasok–DAB 0–4, DAB–Kárpáti Farkasok 6–3, DAB–Hoki Klub Budapest 6–4.

Az utolsó mérkőzés jegyzőkönyve.

DAB–HKB 6–4 (1–1, 2–1, 3–2)

DAB: Josic, Semekha (kapusok) – Subbotin, Udovenko, Zakharevics, Gakharanov, Hvozdiev – Bánvölgyi, Léhi, Pinczés K., Kuminka, Nagy B. – Plasek, Szokolai, Agic, Sándor. Vezetőedző: Hetler Ádám.

Az U21-es együttes két bajnokin jutott túl. A Sportországi Cápákat 13–2-re verték hazai környezetben, majd idegenben 6–5-re győztek a Ferencváros ellen. Ebben a korosztályban van két kanadai is, a magyar fölmenőkkel rendelkező magyar–kanadai kettős állampolgár kapus, Ferreria Jason (ő már a harmadik szezonját kezdi a DAB-nál) és Matteo Francischelli, aki Ferreria jó barátjaként érkezett Dunaújvárosba.

FTC-Telekom–DAB 5–6 (1–1, 2–4, 2–1)

DAB: Ferreria, Semekha (kapusok) – Bánki, Raskin, Atmanacsuk, Francischelli, Zakharevics – Belicenka, Udovenko, Nagy B., Kuminka, Pinczés K. – Pallag-Bozsák, Léhi, Piszmann M., Gakhranamov, Piszmann S. Vezetőedző: Hetler Ádám.

Hetler Ádám: - Ilyen kezdésre egyik korosztályban sem számítottunk. Az ifiknél eddig minden meccsen domináltunk, azonban nehéz folytatásra számítok, mert most már jobban figyelnek ránk az ellenfelek. Célunk, hogy a kvalifikáció után az A-csoportban folytathassuk a küzdelmeket. Van egy dunaújvárosiakból álló remek sorunk, ők általában Léhi Kristóf, Bánvölgyi Bálint, Kuminka Zsombor, Pinczés Kamill, Nagy Benjámin összeállításban játszanak. De az ukránokból álló sorunk is ütőképes. A csapat egységét leginkább az, hogy a játékosok között eloszlanak a pontok, vagyis a gólok és a gólpasszok. A junioroknál a kvalifikációban a B-csoportban szerepelünk, célunk az első kettőben végezni, és akkor csatlakozhatunk az A-csoportos akadémiákhoz. Nem lesz könnyű elérni a célunkat, mivel rengeteg a meccs, és nincs két csapatra való hokisunk. Két sor is feljátszik a juniorok közé az ifistáktól. Arról nem is beszélve, hogy ott van még az Andersen Ligás együttesünk, amely nagyrészt az ifjúsági és a junior korú játékosokra épül. Ezen a héten például négy meccsünk is lesz. Valószínű, lesznek hullámvölgyeink, nem leszünk mindig fent, mert nem mindig tudunk majd minden bajnokságban a legerősebb összeállításban kiállni, mert biztos lesz olyan, amikor meg kell osztani az erőinket.