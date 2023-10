A Magyar Torna Szövetség hírlevele szerint a fiatal tehetség szerint ez még mindig az álom kategóriába tartozik. „Sosem gondoltam volna, hogy első világbajnokságomon kvótás leszek. Gyakorlatilag a példaképeimmel voltam egy mezőnyben. Fantasztikus érzés volt ott versenyezni.” - idézték a Dunaújvárosi KSE fiatal tehetségét.

Ezzel kapcsolatban Guczoghy György megjegyezte, egy tornász karrierjében örök életre szóló élménynek számít az első nagy világverseny. „Emlékszem az első felnőtt Európa-bajnokságomra, amikor azok ellen kellett versenyeznem, akiket addig csak tévében láttam” – fűzte hozzá a korábbi olimpiai bronzérmes, háromszoros Európa-bajnok.

Czifra élménybeszámolójában kitért arra is, hogy ők elsősorban csapatban gondolkodtak. „Az egész szezonunk erről szólt, hogy a csapatkvótáért megyünk Belgiumba, de sajnos Kovács Zsófia sérülése miatt csapatként meggyengültünk.”

Szintén a szövetség arról is tájékoztatott, hogy nagy valószínűséggel még egy magyar női tornász szerezhet olimpiai kvalifikációt az antwerpeni világbajnokságon a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) szabályzata szerint.

A FIG sportmenedzserének és a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) főtitkárának egyeztetésén tisztázásra került, hogy lesz egy harmadik magyar kvóta a nőknél. A szerenként elért eredmények alapján két magyar női tornász is szóba kerülhet – ugráson Bácskay Csenge, felemáskorláton pedig Székely Zója. Altorjai Sándortól megtudtuk, hogy a magyar hölgyek előtt lévő helyezettek az adott szeren „kiestek”, hiszen valamennyiüknek van már olimpiai kvalifikációja. Egy nemzet azonban – ha egyéni versenyzők váltják meg a párizsi repülőjegyet – összesen csak három olimpiai indulási jogot kap. Mivel a Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili, Bácskay Csenge, Szilágyi Nikolett összeállítású magyar csapat a 15. helyen végzett a vb selejtezőben, ez egy kvalifikációt jelent az országnak, Czifra Bettina Lili pedig az egyéni összetettben elért eredményével lett kvótás, így a FIG-szabályzata szerint már csak egy magyar női versenyző kaphatja meg az indulási jogot.

A FIG a szerkvótások hivatalos névsorát az október 8-i szerdöntők után hozza nyilvánosságra.

Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára, a magyar csapat vezetője: Nagyon örülünk ennek a hírnek, több egyeztetésen is voltam a nap folyamán, a németekkel is tárgyaltunk, hiszen hasonló helyzetben vannak, de biztosat csak vasárnap fogunk tudni. Most 99 százalékosan mondhatom azt, hogy meg tudtuk szerezni a maximális három női kvótát a világbajnokságon. Ez pedig azt jelenti, hogy Mészáros Krisztoferrel együtt már most bizonyos, hogy legalább négy tornászunk ott lehet Párizsban, ennél többen utoljára 1996-ban, Atlantában szerepeltek. Ráadásul a férfiak a jövő évi Európa-bajnokságon és a Világkupa-sorozatban még akár két kvótát is begyűjthetnek.