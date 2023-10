- A korábbi VBR rendszerünket 2021 decemberében informatikai támadás érte, és ennek a problémának a jövőbeni megismétlődését nem tudtuk kizárni. A korábbi szolgálatóval nem találtunk mindenki számára megnyugtató megoldást, ezért hosszas gondolkodás után arra jutottunk, hogy a kor technológiai igényeinek, biztonsági kihívásainak és mindenfajta elvárásainak megfelelően új szoftvert fejlesztetünk ki. Ez a folyamat tavaly nyáron kezdődött, akkor raktuk össze az alap specifikációt, a modulszerkezetet és előzetes rendszertervet, hogy mit is szeretnénk – nyilatkozta az MJSZ honlapján Somogyi Attila.

- A pályázatra hat informatikai cég jelentkezett, amelyek rendelkeztek már a sportban referenciákkal. A nyertest tavaly decemberben választották ki, ez lett a Webpont Informatikai Kft., amely az MLSZ-szel, az MVLSZ-szel, NBA-csapatokkal is dolgozott együtt. Januárban kezdődött a napi szintű együttműködés. A saját korábbi rendszerünk mellett ismertük a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) rendszerét, az osztrák és a szlovák jegyzőkönyv-vezetési módokat, és mindegyikből próbáltuk átemelni a jó gyakorlatokat, amelyek a legpraktikusabbak felhasználói oldalról, és a lehető leginkább megkönnyítik a versenybírók munkáját. A szurkoló alapvetően a honlappal találkozik, amikor az online jegyzőkönyveket és adatokat nézi, nem a háttérrendszerrel. Hamarosan a nézőszámok, lövési statisztikák, hivatalos személyek neve is megjelenik a szövetség online rendszerében, ahogy ahhoz a nézők hozzászoktak, de elképzelhető, hogy egyes adatok esetében több időre lesz szükség. Addig is a szurkolók megértését és türelmét kérjük, amíg a rendszer teljes átállása végbemegy – fejtette ki Somogyi Attila.