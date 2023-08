Aminek azért van külön jelentősége, mert az idei vb egyben kvótaszerző esemény lesz a jövő évi párizsi olimpiára, azaz ez számít az év legfontosabb versenyének, ahol talán az érmek számánál még fontosabb lesz a megszerzett párizsi indulási jogoké.

A gyorsasági szakágban, a tíz olimpiai versenyszámban, maximum tizennyolc kvótát (kajakban hat-hat, kenuban pedig három-három) gyűjthet be egy nemzet az ötkarikás játékokra. Ugyanakkor egy versenyző csak egyet szerezhet meg, ráadásul kajak négyesben ez csak és kizárólag a világbajnokságon lehetséges.

Azt már Molnár Gergely, a Dunaújvárosi KSE edzője korábban elmondta, hogy C-2 500 méteren Fekete Ádám nem az év elején betegsége miatt teljes kényszerpihenőre ítélt Hajdu Jonatánnal, hanem a helyére térdelő Korisánszky Dáviddal szerepelhet a vb-n és a kvótáért. Az új páros az első válogatót és a hazai világkupát is megnyerte, ennek alapján lettek ők az indulók. Ezt megerősítette a kapitányi döntés is, ők viszik ezt a távot Németországban.

– Nem voltunk túl szerencsések, mert az év elején Hajdu Jonatán volt beteg, majd nyáron jött Korisánszky sérülése, viszont azt gondolom, ez már a múlté, és a következő négy hét elengedő lesz, hogy megfelelő formába kerüljön. Az edzések alapján meglehet a kvóta – idézte a bizakodó Hüttner Csabát a szövetség honlapja.

Azonban Hajdu így is ott lehet Duisburgban, ugyanis bekerült az ötszáz méteres kenu négyesbe csakúgy, mint klub- és új párosbeli társa, Slihoczki Ádám, akivel legutóbb a magyar bajnokságot megnyerték C-2 1000, valamint 500 méteren. Ezen felül Jonatán még egy távot kapott, kenu kettes vegyes párosban Takács Kincsővel indulhat ötszáz méteren.