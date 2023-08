A Corona Brassó legutóbb a kanadai Jacob Sweeneyvel hosszabbított szerződést. Sweeney mellett újra aláírt VanWormer, Williams, Clarke és Schaber is. Kapus poszton a brit bajnokságból érkező Rylan Toth pótlására Alex Dubeau érkezett. A 29 éves hálóőr a 2018/19-es idényben mutatkozott be az ECHL-ben, a következő évben pedig három mérkőzés erejéig az AHL-ben is szerepelt. Dubeau az EIHL-ben 29 mérkőzésen 90,2 százalékos védési hatékonyságot hozott. A brassóiak a brit ligából igazolták a kanadai védőt, Sébastien Pichét is, aki a legutóbbi idényben a brit Sheffield Steelersnél szerepelt. Az is biztos, hogy marad az eddigi edzőpáros, a kanadai Dave MacQueen lesz a klub vezetőedzője, segédje pedig változatlanul a dunaújvárosi Strenk Hunor.

Az SC Csíkszereda háza tájáról a legfontosabb információ talán az, hogy júliusban kilenc játékosuktól váltak meg a székelyek, és Jeff Paul vezetőedzőnek is megköszönték az eddigi munkát. A kapusok közül a fehérorosz Makszim Szamankov nem marad, három hátvédtől is elköszöntek: a kazah Roman, a cseh Karel Kubát, a finn Niko Mikkola távozik. A csatárok közül a cseh David Stach, az orosz Ilja Krikunov nem Csíkszeredában folytatja, továbbá Farkas Tamás, Részegh Zsolt és Péter Andor sem lesz a jövőben az erdélyiek hokisa. Viszont a sportklub szerződtette a kanadai Aidan Brownt, az olasz-amerikai Brandon McNallyt. A 31 éves csatár 2018-ig Észak-Amerikában játszott, ahol hatvanhárom AHL-meccsig jutott. 2022-ben az A csoportos vb-n, 2023-ban a divízió 1/A-s eseményen ölthette magára Olaszország mezét. Új légiósa a Csíkszeredának a szélsőként és hátvédként is bevethető Fabrizio Ricci. A kanadai jégkorongozó Nottingham Panthersből, vagyis a brit ligából érkezett. A negyedik külföldi a svéd Pontus Netterberger, aki 2018-ban bajnoki címet szerzett a Växjö Lakersszel. Az 1992-es jégkorongozó négy éven át játszott hazája legmagasabban jegyzett ligájában, az SHL-ben.

A harmadik erdélyi klubnál, a címvédő Gyergyói HK-nál is történtek változások. Elsőként két finn hátvéd távozását, Santeri Saarit és Jyri Marttinenét jelentették be a gyergyószentmiklósiak. Marad a klubnál a kanadai Sébastien Sylvestre, Vincze Péter, Bíró Gergő, Demeter Arnold, Györfy Tihamér, Devin DiDiomete, Császár Hunor, Jimi Jalonen, Silló Arnold és Csiszer Ádám, továbbá érkezett a kanadai Jason Horvath, a Ferencvárostól Mesikämmen, a BJAHC-tól Ádám Zsolt.

A szezon a Tüskecsarnokban indul a Szuperkupa-mérkőzéssel szeptember 23-án, szombaton 18 órakor. A párbaj résztvevői a magyar bajnok FTC-Telekom és a Magyar Kupa-győztes BJAHC. Az Erste Liga szeptember 29-én rajtol.