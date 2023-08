A versenyen kilenc nemzet közel hetven versenyzője vett rész. A magyar válogatott csapat tizenkét fővel indult, köztük három Búvársuli SE versenyzővel. A válogatott az éremtábla 2. helyén végzett, a búvársulis versenyzők kettő arany és három ezüstéremmel tértek haza.

Tamás Dávid tájoláshoz készül

Fotó: Búvársuli SE

Eredmények részletesen:

– MONK versenyszámban (páros versenyszám, ahol ketten úsznak egymáshoz „kötve”, az egyikük tájol a víz alatt az úgynevezett „monk tárcsával” a másik kíséri és segít a bójákat keresni, illetve kártyát lyukaszt a megtalált bójánál) Tamás Dávid és Rendes Linda 4. helyen végzett.

– Csillag versenyszámban (csillag alakzatban vannak a bóják elhelyezve, melyeket felváltva kell találni és kerülni) Tamás Dávid Európa bajnoki 1. hely, Rendes Linda Európa bajnoki 2. hely.

– Parallel versenyszámban a döntőbe Tamás Dávid és Rendes Linda kvalifikálta magát, a döntő eredménye: Tamás Dávid Európa bajnoki 1. hely, Rendes Linda Európa bajnoki 2. hely.

– 5 bója versenyszámban Tamás Dávid Európa bajnoki 2. hely, Hetyei Imre 12. hely, Rendes Linda 8.hely.

– M gyakorlat (szlalom) versenyszámban Tamás Dávid 6. hely, Hetyei Imre 10. hely, Rendes Linda 5. hely.

– Csoportos versenyszámban (négyen indulnak négy különböző bójától, majd egy közös bójánál találkoznak, ahonnan együtt kell beúszniuk a célkötélhez) 5. hely Virág A.-Rendes L.-Hatházi K.-Takács L.

Tamás Dávid, Rendes Linda és Hetyei Imre

Fotó: Búvársuli SE

Gurisatti Róbert edző, így foglalta össze az elmúlt időszak sikereit:

– Óriási eredmény, amire nagyon büszkék is vagyunk, hogy több éves szakmai munka kezd beérni. Tavaly előtt Lindának volt egy aranya. Tavaly Dávidnak három ezüstje, Lindának két ezüstje. Most pedig Dávidnak két arany és egy ezüst, Lindának két ezüst sikerült az egyetemi tanulmányai mellett is. Tehát hatalmas fejlődésen mentek át a gyerekek. Dávidnak még van kettő vagy három év a junior korosztályban, tehát még nagyon egyeduralkodó lehet. A barátja, Botond 400 gyors Európa-bajnoki eredménye is hajtja. Szeretnének együtt kimenni a felnőtt Eb-re. Tolják egymást és ez mindig inspirálja a versenyzőket. Meglátjuk mi lesz. Annyit még mindenképpen hozzá tennék, hogy az idén három világverseny volt, ahol egyedüliként a Búvársuli SE állított ki mind a három helyszínen versenyzőket a szövetség klubjai közül. Ez mindenféleképpen hatalmas siker – hallottuk a joggal boldog sikeredzőt Gurisatti Róbertet.