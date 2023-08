Boldóczki Sándor, a másodosztályban induló Adony edzője azt mondja, a sorsolással nem nagyon szoktak foglalkozni, hiszen mindenkivel kell játszaniuk, így túl nagy jelentősége a mérkőzések sorrendjének nincs.

– Azt sem lehet tudni előre, milyen játékerőt képviselnek a többiek, mire a bajnokság kezdődik. Természetesen a változásokat halljuk, látjuk. A Nagyvenyim például biztosan sokat erősödik az új edző, Vaskó József keze alatt. Talán nem szerencsés velük kezdeni, de majd meglátjuk. Nagy latolgatást nem tartunk, az első négy ­meccs után biztosan tisztább lesz a kép. Ha annyira meg akarjuk fejteni a kérdést, mondjuk azt, hogy nekünk olyan közepes a sorsolás – tette hozzá.

Az Adony is mindent megtesz a legjobb eredmény érdekében

Fotó: Horváth László



Villám Balázs, az első osztályba feljutott Mezőfalva trénere: – Számunkra szerencsés, mivel a vármegyei élvonalban indulhatunk. Egyébként meg olyan felfogással szeretek játszani, hogy jobb a nehezén túl­esni. Tehát akkor örülök, ha az erősebb ellenfeleket kapjuk a bajnokság elején. Hasonlóan alakult a sorsolás számunkra az előző szezonban még a másodosztályban, és utána jöttek a könnyebbek. A Tordassal kezdünk augusztus 19-én, hazai pályán. Amit figyelembe kell venni, hogy itt azért nem lesz olyan könnyű csapat, mint a vármegye II-ben. Ráadásul több sérültünk is van, ezért nagyon nehéz ősznek nézünk elébe – fogalmazott.

Gászler Ferenc, a másodosztályban induló Nagyvenyim elnöke: – Előre mi nem tudjuk, a sorsolás számunkra szerencsés vagy sem. Vannak új remények. Próbáljuk kihozni a csapatból a maximumot, és feledtetni az előző idény siralmas teljesítményét. Részünkre teljesen semleges, milyen erősségű ellenfelekkel kezdünk. Olyan átalakuláson mentek keresztül a csapatok, fogalmunk sem lehet az erősorrendről. Az átalakulás egyébként érint minket is, mivel új edző érkezett Vaskó József személyében. Játékosfronton sikerült nyolc emberrel erősíteni a felnőttek keretét. Mire lesz ez elég, majd kiderül.

A Nagyvenyim új edzővel ismét a vármegyei II. osztályban teszi próbára tudását

Fotó: Horváth László

Körmendi Zsolt, Baracs (II. osztály): – Abszolút nincs semmilyen aggályunk, hogy a sorsolás most nehéz vagy könnyű az elején. Aki jön, azt kell legyőznünk. Tehát nálam sosem volt ilyen. Érdekeltek vagyunk a Magyar Kupában is, ahol szeretnénk minél tovább jutni. Ez nagy kihívás, azon vagyunk, hogy teljes erővel erre koncentráljunk, az edzések is javarészt erről szóltak. Szombaton 16.30-kor otthon fogadjuk Nagyatádot. A bajnokságot viszont idegenben kezdjük szeptember 3-án Polgárdiban.